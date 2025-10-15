Mrs. GREEN APPLE、「大切なお知らせ」の“続報”発表
3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEは15日、きのう14日に発表した“大切なお知らせ”の続報を発表した。
同バンドは14日夜に「【Mrs. GREEN APPLEより大切なお知らせ 】と題し、「10月16日(木)20:00から Mrs. GREEN APPLEのオフィシャルYouTubeチャンネルにて生配信を行います」と予告していた。
この日の“続報”では、YouTube生配信【Mrs. GREEN APPLEより大切なお知らせ】の公開URLを発表した。
■「Mrs. GREEN APPLEより大切なお知らせ」公開URL
https://youtube.com/live/3YernAtPNJg
