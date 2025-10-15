この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脱・税理士の菅原氏が断罪！「21年間未納」で明らかになった東京都の消費税未納問題の闇『納税者の税金を何だと思ってる？世間を揺るがす巨額脱税事件の裏側を暴露します。』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「納税者の税金を何だと思ってる？世間を揺るがす巨額脱税事件の裏側を暴露します。【東京都の消費税未納問題】」で、脱・税理士の菅原氏が東京都による21年間の消費税未納問題を徹底解説した。東京都が2002年から都営住宅特別会計で消費税の申告・納付をしていなかった点について「これは本当です」「やばいよね、21年間消費税を未納」と事実関係を押さえ、前代未聞の不祥事だと強く指摘している。



東京都の説明は「制度の理解に不足していた」。これに対し菅原氏は、消費税10％のうち2.2％は地方税として都の取り分であり、徴収側が制度を理解していないという釈明は成り立たないと一刀両断だ。未申告が露見した経緯は、2023年にインボイス登録・申告した際の国税からの照会がきっかけ。にもかかわらず、過去分の精査をせず2023年分だけ申告した対応は不自然で、確信犯的な放置だった可能性が高いと見る。



支払いは直近4年分に限定され、合計約1億3,600万円（本税約1億2,000万円、加算税約600万円、延滞税約1,000万円）を納付。徴収権の時効は原則5年、不正が認定されれば7年まで遡及可能とされるが、長期未申告にもかかわらず広範な遡及が行われなかった点を菅原氏は問題視する。しかも加算税・延滞税を含めて原資は都民の税金であり、最終的な負担は都民に跳ね返る構造だと批判する。



焦点は、都営住宅の「特別会計」が独立した事業体のように消費税の申告義務を負うにもかかわらず、2002年以降それが放置されていた点にある。家賃は非課税だが、付随収入など課税売上が年1,000万円を超えれば課税事業者となる。ここを見落とすとは考えにくく、内部統制・監査・専門家のチェックが機能していなかったと見るのが自然である。



さらに、インボイス制度が発覚の契機となったのは事実だが、「インボイスのおかげ」ではなく「東京都の管理がずさんだっただけ」と断じる。もし一般企業なら、7年遡及は当然、場合によっては経営責任の追及や処分に発展する規模の案件だ。担当者交代や引き継ぎの不備で済ませる話ではなく、過去担当者の事情聴取を含む説明責任の履行が不可欠だとも語る。



他自治体でも同様の構造的リスクは潜む。特別会計の設計、課税事業者判定、監査の運用が甘ければ、同種の未申告が芋づる式に出る懸念は残る。制度が複雑であることは事実だが、基本義務の不履行の言い訳にはならない。菅原氏は、透明化と責任の明確化、再発防止のための統制強化を強く求めている。



本編では、時効と悪質性判断の境目、都民負担に至るメカニズム、特別会計のどこが盲点になりやすいのかを具体例で整理している。ニュースでは拾いきれない論点のつながりが一気に見渡せる構成だ。関心のある読者は、なぜ2023年の申告で矛盾が露呈したのか、どの時点で是正できたのかという『詰め』の部分を動画内で確かめると理解が一段深まるはずだ。



今回の動画は、公共会計の透明性や消費税制度の運用に関心のある人にとっても非常に参考になる内容である。