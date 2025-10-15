「何その顔w」見下ろしてくる愛猫が話題に！4.6万いいねの“ドヤ顔ショット”がかわいすぎる【ママリ】

「顔がさあw」飼い主を見下ろすような愛猫に爆笑の4.6万いいね

やくまろ(@89maro_neko)さんの投稿したお写真です。ペットと暮らしていると一瞬一瞬の表情全てがかわいく見えて、癒しですよね。





やくまろさんは、膝の上でへそ天しているちくわくんを撮影し、「顔がさあwなんなのw」と爆笑。ちくわくんの強烈な表情を見て思わず吹き出してしまいました…。

©89maro_neko

顔がさあwwwwwなんなのwwwww

膝の上でへそ天しているちくわくん。やくまろさんが見下ろす形で撮影をしていますが、あまりのちくわくんの眼力に、こちらが見下ろされているような気になりますね。黒目がぎょろりと下を向き、口元がへの字に見えるため迫力があります。とはいえ、フワフワなおなかの毛を、撫でまわしたくなってしまう愛らしさです。



この投稿には「飼い主を笑わせる猫目指してます♪」「こんな表情をもってしてもめちゃくちゃ美形なのが伝わってきます😸」といったコメントが寄せられていました。それにしても、ちくわくんは何を訴えているのでしょう。インパクトある表情に思わず笑ってしまう、素敵な投稿でした。

かわいすぎる「ほぺ毛」アニメのように整った猫のお顔に1.5万いいね

ふわも(@fuwamopurimo)さんの投稿した猫のお写真です。ペットも人間と同じように、寝ぐせがつくこともありますよね。そして、一時的に毛の形が不思議なスタイルになることも。そんな偶然のスタイルもかわいいのですが、投稿者・ふわもさんの愛猫は、すてきにスタイリングされた姿を披露してくれました。



姿勢まで美しいその姿はまるで貴族のようで…？

©fuwamopurimo

ほぺ毛 < ´･ω･` > 整いました⛄️

きちんとした姿勢でまっすぐこちらを見つめる姿は、中世ヨーロッパの貴族のよう。肖像画に描かれそうな佇まいです。左右ともバランスよく整えられた毛並みはとってもかわいいですね。この投稿には「美しい」「姿勢も整ってますね」「髭男爵のひぐちくんを思い出した」といったリプライがついていました。



リプライにはお笑い芸人さんを思い出した人も多いようで、コミカルなやり取りがされていました。猫ちゃんのかわいい姿に気持ちの和らぐ投稿でした。

「あなたのではありません」娘の布団を横取りした存在に17万いいね

にーこ*☺︎🎀10.5生(@neeko_aka)さんの投稿です。猫はあたたかいところが好きですよね。また、家族のぬくもりを感じられるところが、一番好きなのではないでしょうか。赤ちゃんが生まれたにーこ*☺︎🎀10.5生さんの家にいる猫ちゃんには、お気に入りの場所がありました。



ある日、娘さんをお風呂に入れたあとに、微笑ましい光景を目にしました。

©neeko_aka

娘を風呂に入れて出てきたら、この様子。

それはあなたの布団ではありません✋

しっかりと枕に頭を乗せている猫ちゃん。リラックスしつつも、赤ちゃんの居場所を守っているようにも見えます。帰ってくるまでの間、「ちょっとだけ…」と思っていたら、寝てしまったのでしょうか。赤ちゃんと猫ちゃんの関係性が分かるような、素敵な1枚です。



この投稿に「わが家の猫もよくやっていました」「猫がいる暮らしは子どもにとっても幸せですね」などのリプライが寄せられました。家族の幸せな生活が伝わって、ほっこり気分になる投稿ですね。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）