¡Ô²óÅ¾¼÷»Ê¤«¤é¡È¥¦¥Ë¡É¤¬¾ÃÌÇ¡Õ¾Íè¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ö¼÷»Ê¥Í¥¿¡×15Áª
¡Ò°ËÀª¥¨¥Ó¤¬ÉÔµù¡¢³¤¿å²¹¾å¾º¤¬±Æ¶Á¤«¡Ó¡ÒÎ¦±üÏÑ»º¥Û¥¿¥Æ¡¢ÌÔ½ë¤Ë¤è¤ë¹â¿å²¹¤ÇÂçÎÌ»à¤«¡Ó¡Òµ¤Àç¾Â¤Î¥«¥Ä¥ªÉÔµù¡¢¡Öº£Ç¯¤Ï¸·¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼¡Ó¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤Ïµù¶È¸½¾ì¤Îµç¾õ¤òÊó¤¸¤ëµ»ö¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤«¤Ë¤ÏË¾³°¤ÎËµù¤òÅÁ¤¨¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÁ´ÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Ê¤É¤ÈÍí¤á¤¿¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊóÆ»¤¬°µÅÝÅª¤À¡£
¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¤Ç¡¢ÇÀ¿å¾Ê¤¬È¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë2024Ç¯¤ÎÆüËÜ¤Î¡Öµù¶È¡¦ÍÜ¿£¶ÈÀ¸»ºÎÌ¡×¤Ï363Ëü4800¥È¥ó¡£¤³¤ì¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¡¢²áµîºÇÄã¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Îµû¼ï¤Îµù³ÍÎÌ¤¬¸º¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥æ¥Í¥¹¥³¤ÎÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤Ë¤âÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØÏÂ¿©¡Ù¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤½¤ÎÅÁÅý¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¿©ºà¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â½ÅÍ×¤Ê°ÌÃÖ¤òÀê¤á¤ëµû²ðÎà¤¬¡È¼è¤ì¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦´íµ¡Åª¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×
·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¤Î¤Ï¡Ø¥Ó¥Ã¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤Ç¡¢¡ÖÏÂ¿©¤ÎÁÓ¼º¡×¤È¤¤¤¦¥³¥é¥à¤òÏ¢ºÜÃæ¤ÎµûÎà¸¦µæ¼Ô¡¦°²Ìî°ìÀÄ¤µ¤ó¡£
°²Ìî¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Ç¤â¡¢²Á³ÊË½Æ¤Ç¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ëµû¼ï¤âÂ¿¿ô¸½¤ì¤ë¤Ï¤º¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤³¤ÇËÜ»ï¤Ï¡¢ÏÂ¿©¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬Âç¹¥¤¤Ê¡Ö¼÷»Ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥Í¥¿¤´¤È¤Î¡È¾ÃÌÇ´í¸±ÅÙ¡É¤ò°²Ìî¤µ¤ó´Æ½¤¤Î¤â¤È5ÃÊ³¬¤ÇÈ½Äê¤·¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¹¥¤¤Ê¤¢¤Î¥Í¥¿¤Ï¡¢¤³¤ÎÀè¤â¸ý¤Ë¤Ç¤¤ë¡©
¢£À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë´Å¤¤ÂÐºö¤Ç¶á¤¤¾Íè¤ª¼÷»Ê¤¬´íµ¡¤Ë
¡Ö¥¦¥Ë¤Î¾ÃÌÇ´í¸±ÅÙ¤Ï¡Ø5¡Ù¤Ç¤¹¡£¿ôÇ¯¸å¡ØÀÎ¡¢¥¦¥ËÐ§¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤è¤Í¡Ù¤Ê¤ó¤ÆÀ¤³¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢»ä¤Ï¶Ã¤¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê°²Ìî¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¥à¥é¥µ¥¥¦¥Ë¡¢¥Ð¥Õ¥ó¥¦¥Ë¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¹ñ»º¥¦¥Ë¤À¤¬¡¢°²Ìî¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡ÖÁ´ÂÎ¤Îµù³ÍÎÌ¤Ï¤³¤Î»ÍÈ¾À¤µª¤Ç3Ê¬¤Î1¤Ë¸º¾¯¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
±Â¤È¤Ê¤ë³¤Áô¤Î¸º¾¯¡¢³¤¿å²¹¾å¾º¤Î¤¿¤áËÌ³¤Æ»¶á³¤¤Ç¤âÉÑÈ¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀÖÄ¬¤Ê¤É¡¢¸¶°ø¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¡Öµù¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Íºà¤Î¹âÎð²½¡×¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¦¥Ë¤Ï¡¢¼è¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï¤µ¤Û¤ÉÆñ¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤½¤³¤«¤éÀè¡¢½Ð²Ù¤Þ¤Ç¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¤¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£³Ì¤ò¤à¤¡¢ÉÔ½ãÊª¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¡¢¡Ø¿È¡Ù¤ò¤¤ì¤¤¤ËÀö¾ô¤·ÈÄ¤ËÉß¤µÍ¤á¤ë¡£
´ðËÜÅª¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¤³¤È¤ò¹âÎð²½¡¢²áÁÂ²½¤¬¿Ê¤àÀ¸»ºÃÏ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¼êºî¶È¤Ç¤ä¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¼è¤ë¿Í¤â¤½¤Î¸å¤Î½èÍý¤ò¤¹¤ë¿Í¤âÂ¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¦¥Ëµù¤ò¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÉÍ¤â³ÆÃÏ¤ËÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡×
²Ã¤¨¤Æ¡¢ºòº£¤ÎÀ¤³¦Åª¤ÊÆüËÜ¿©¥Ö¡¼¥à¤Ç³¤³°¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢²Á³Ê¤â¾å¾º¡£ºÎ»»¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¤¹¤Ç¤Ë°ìÉô¤ÎÂç¼ê²óÅ¾¼÷»Ê¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥°¥é¥ó¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é¡Ö¥¦¥Ë·³´Ï¡×¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¶á¤¤¾Íè¤Ï¡È²ó¤é¤Ê¤¤¼÷»Ê¡É¤«¤é¤â¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢·³´Ï¤ÇÉ¬¤º»ÈÍÑ¤¹¤ë¡¢¥Î¥ê¤ÎÉÔºî¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¯¤ë¡£°²Ìî¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö¼Á¤Î¹â¤¤¹ñ»º¥Î¥ê¤Î¾ÃÌÇ´í¸±ÅÙ¤â¡Ø5¡Ù¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÄ¹Ç¯¡¢¹ñÆâ»º¥Î¥ê¤ÎºÇÂç¤Î»ºÃÏ¤ÏÍÌÀ³¤¤Ç¤·¤¿¡£¹ñÆâÀ¸»ºÎÌ¤ÎÈ¾Ê¬¡¢Â¿¤¤¤È¤¤Ï75¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤³¤³¿ôÇ¯¤ÏÉÔºîÂ³¤¤ÇÀ¸»ºÎÌ¤ÏºÇÀ¹´ü¤Î3Ê¬¤Î1¤Ë¡×
¤«¤í¤¦¤¸¤Æ¼è¤ì¤¿¥Î¥ê¤â¡¢¤½¤Î¼Á¤Ï¥¬¥¿Íî¤Á¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡Ø¿§Íî¤Á¡Ù¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¹õ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤ÇöÎÐ¿§¤Î¥Î¥ê¤Ç¡¢Â¤ê¤Ê¤¤µù³Í¤òÌµÍý¤ä¤êËä¤á¹ç¤ï¤»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿§Íî¤Á¤ÎËÜ¼ÁÅª¤ÊÌäÂê¤Ï¡¢Ì£¤âÍî¤Á¤ë¤³¤È¡£¥Î¥ê¤Î¿§¤ÏÉ÷Ì£¡¦¤¦¤ÞÌ£¡¢¤½¤Î¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¿§Íî¤Á¤Î°ì°ø¤Ï¡¢³¤¿å¤Î±ÉÍÜÉÔÂ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÍÌÀ³¤¤Ç¤Ï¶áÇ¯¡¢·¾ÁôÀÖÄ¬¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿¢Êª¥×¥é¥ó¥¯¥È¥ó¤ÎÂçÁý¿£¤¬ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥×¥é¥ó¥¯¥È¥ó¤¬¡¢¥Î¥ê¤¬ÀÝ¼è¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢³¤Ãæ¤Î±ÉÍÜ¤ò¿©¤¤ÄÙ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
°ìÂç»ºÃÏ¤ÎÉÔºî¤È¼Á¤ÎÄã²¼¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤â¥Î¥ê¤Ê¤·¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬Éý¤òÍø¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°²Ìî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾Íè¤Ï´Ú¹ñ»º¥Î¥ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂå¤ï¤é¤ì¤ë¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÃÍÊø¤ì¤òËÉ¤°¤¿¤á¼è¤ì¤¿¤â¤Î¤òÇÑ´þ¤¹¤ë¤Û¤É¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Î¥êÀ¸»º¤Ï¹¥Ä´¡£¸½¾õ¤ÏÍ¢Æþµ¬À©¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï´Ú¹ñ»º¤ÎÎ®ÄÌÎÌ¤¬Áý¤¨¡¢ÆüËÜ¤Î¼ûÍ×¤òÏÅ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¤â¤È¤â¤ÈÆüËÜ¤Î¥Î¥ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¼Á¤Î¤è¤µ¤òÉ¬¤º¤·¤âÂåÂØ¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
Æ±¤¸·³´Ï¥Í¥¿¤Î¥¤¥¯¥é¤Ï¾ÃÌÇ´í¸±ÅÙ¡Ö4¡×¡£
¡Öµ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¤è¤ë³¤¿å²¹¤Î¾å¾º¤Ç½©¥µ¥±¤¬ÆüËÜ±è´ß¤Ë»ºÍñ²óµ¢¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÁ´ÂÎ¤Îµù³ÍÎÌ¤Ï2010Ç¯¤´¤í¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¤ª¤ª¤à¤Í3Ê¬¤Î1¤Ë¡£¤³¤ÎÀè¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¤¹¤Ç¤Ë¼÷»Ê¥Í¥¿¤È¤·¤Æ¤Ï¾ÃÌÇ¤·¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥·¥ã¥³¤Î´í¸±ÅÙ¤Ï¡¢ÅöÁ³¡Ö5¡×¡£
¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤ÏÁ´¹ñ¤ÎÏÑ¤Çµù³Í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬º£¤Ï¤Û¤Ü¥¼¥í¡£¤«¤í¤¦¤¸¤Æ¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¶ËÃ¼¤Ë¾®·¿²½¤·¼÷»Ê¥Í¥¿¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ï¼è¤ê¤¹¤®¤äÉÏ»ÀÁÇ¿å²ô¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÏÑÆâ¤ËÄÀÅÂ¤·¤¿±øÅ¥¤òÈùÀ¸Êª¤¬Ê¬²ò¤¹¤ëºÝ¡¢»ÀÁÇ¤ò°ìµ¤¤Ë¾ÃÈñ¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤³¤ì¤Ç¡¢°ÜÆ°Ç½ÎÏ¤ÎÄã¤¤¥·¥ã¥³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸Êª¤ò»¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤Ç¿å»º»ñ¸»¤Ï¸Ï³é¡¢¼÷»Ê¥Í¥¿¤â¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢°²Ìî¤µ¤ó¤ÏºÇ¸å¤Ë¡ÖÆüËÜ¤Î·Á¤À¤±¤Îµù³ÍÏÈ¡×¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡Ö¡ØÆüËÜ¤Ïµù³ÍÏÈ¤ò¼é¤ê¡¢»ñ¸»´ÉÍý¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÀ¯ÉÜ¤Ï¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¼è¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ËÂç¤¤Ê¡ÈÏÈ¡É¤ò·Á¤À¤±ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£
»ñ¸»¤¬¸º¤Ã¤¿¤é¤¤Á¤ó¤Èµù³Í¤â¸º¤é¤·¤Æ²óÉü¤òÂÔ¤Ä¡¢¤½¤ì¤¬»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿å»º¶È¤Ë¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ÎÀè¤â»ä¤¿¤Á¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¼÷»Ê¤ò¿©¤ÙÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Î¡¢°ì½õ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢º£¤Þ¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¼÷»Ê¥Í¥¿¤¬¡¢¤Õ¤Èµ¤ÉÕ¤¯¤È¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£