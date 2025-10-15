»ñ»º±¿ÍÑ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤¬ÃÇ¸À¡ÖS&P500¤È¥ª¥ë¥«¥óÏÀÁè¤è¤ê¡ÈÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¡É¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò»È¤¨¡×
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ñ»º±¿ÍÑ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤Î¥¬ー¥³»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¤ª¶â»ý¤Á¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡¢·ë¶É¤³¤ì¤¬°ìÈÖ»ñ»º¤òÁý¤ä¤¹ÊýË¡¡£¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£S&P500¤«¥ª¥ë¥«¥ó¤«¡¢³ÚÅ·¾Ú·ô¤«SBI¾Ú·ô¤«¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤¬Çº¤à¡Èµæ¶Ë¤ÎÆóÂò¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç²òÀâ¤·¤¿¡£
ËÁÆ¬¡¢¥¬ー¥³»á¤Ï¡ÖËèÇ¯¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¾ò·ï¤ÎÎÉ¤¤¾¦ÉÊ¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼Â¤Ï¤ª¶â¤¬Áý¤¨¤Ê¤¤¿Í¤ÎÅµ·¿Åª¤Ê¹ÔÆ°¡×¤È»ØÅ¦¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖS&P500¤ä¥ª¥ë¥«¥ó¤Î¤É¤Á¤é¤«Àµ²ò¤òÃµ¤·Â³¤±¤ë¤è¤ê¤â¡¢Çº¤ß¤Ë»È¤¦ÎÏ¤ò»ñ¼Á¤Î¸«Ä¾¤·¤ä²È·×²þÁ±¡¢Éû¶È¤Ê¤É¡¢¥Èー¥¿¥ë¤Ç»ñ»º¤òÁý¤ä¤¹ÅØÎÏ¤Ë»È¤Ã¤¿Êý¤¬¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬Âç¤¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¬ー¥³»á¤Ï¡ÖÅê»ñ¤ÇÌÂ¤¤¤¹¤®¤ë¤³¤È¤ÏµÕ¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö·èÃÇ¤¬ÃÙ¤ì»ñ»º·ÁÀ®¤¬ÃÙ¤ì¤ë¡×¡ÖÈæ³Ó¤Ð¤«¤ê¤ÇÅê»ñ³Û¤¬Áý¤ä¤»¤Ê¤¤¡×¡ÖÃÍÆ°¤¤Ë°ì´î°ìÍ«¤·¤ÆÀº¿ÀÅª¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬¾ÃÌ×¤¹¤ë¡×¤È3¤Ä¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤òµó¤²¤¿¡£¡ÖÅê»ñ¤ÇÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢·èÃÇ¤·¤Æ·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¡£Çº¤ß¤ËÎÏ¤ò»È¤¦¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎÊ¬ÀÑÎ©³Û¤ä´ü´Ö¤òÁý¤ä¤·¤¿Êý¤¬¤Ï¤ë¤«¤Ë»ñ»º¤ÏÁý¤¨¤ä¤¹¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
S&P500¤«¥ª¥ë¥«¥ó¤«¤ÇÇº¤ßÂ³¤±¤ë¿´Íý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¿Í¤ÏÍø±×¤Î´î¤Ó¤è¤êÂ»¼º¤ÎÄË¤ß¤òÌó2ÇÜ¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ºÇÅ¬²ò¡á¸å²ù¥¼¥í¤òµá¤á¤¹¤®¤ë¡×¤È¹ÔÆ°·ÐºÑ³Ø¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤â¹çÍýÅª¤ÊÁªÂò»è¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áª¤ó¤À¤é¸å¤Ï¼«Ê¬¤Ç¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¡áÀÑÎ©³Û¤ä²È·×²þÁ±¡¢Éû¶È¤Ê¤É¤ËÃíÎÏ¤¹¤Ù¤¡×¤È½õ¸À¡£¡ÖÅê»ñ¤Î¥´ー¥ëÀßÄê¤È¡ÈÇä¤é¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¡É¤Å¤¯¤ê¡×¡Ö¼ýÆþÁý¤Î¤¿¤á¤ÎÉû¶È¤äÅ¾¿¦¤Î¸¡Æ¤¡×¡ÖÀÇÀ©Í¥¶ø¤ÎºÇÂç³èÍÑ¡×¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¡È¤ª¶â¤òÁý¤ä¤¹5¤Ä¤Î¹ÔÆ°¡É¤òÆ°²è¤Ç¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤¿¡£
¡Ö·ë¶É¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¤ÇËÜÅö¤ËÀ®²Ì¤òº¸±¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î¡ÈÆþ¶âÎÏ¡É¤ä¹ÔÆ°¤Ç¤¢¤ê¡¢¡È¤É¤Ã¤Á¤¬100ÅÀ¤«¡É¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÇº¤ß¤è¤ê¤â¡¢Ãå¼Â¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤³¤È¡×¤È¥¬ー¥³»á¡£¡ÖÅê»ñ¤ËÀäÂÐ¤ÎÀµ²ò¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÇÇ¼ÆÀ¤·¤¿¤é¼¡¤Î¹ÔÆ°¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤¤¡¢¿ÍÀ¸Á´ÂÎ¤ÎËþÂÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¹©É×¤ò¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¤¹¤®¤è¤ê¡¢¤â¤Ã¤È¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ø°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤Æ¡×¤È¤Þ¤È¤áÆ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
