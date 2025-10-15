ÅìµþÃÏ¸¡¤¬¡Ö¼«Ì±ÅÞÎ¢¶âÌäÂê¡×¤òË½¤¤¤¿Âç³Ø¶µ¼ø¤Î·º»ö¹ðÈ¯¤ò¡ÖÏ¢Â³ÉÔ¼õÍý¡×¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡ª¡ÖÎ¢¶âµÄ°÷¤ÎÍ×¿¦µ¯ÍÑ¡×¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤Ø¤Î¡Ö×ÖÅÙ¡×¤«
ÅìµþÃÏ¸¡¤¬¹ðÈ¯¤ò¡ÖÏ¢Â³ÉÔ¼õÍý¡×
¼«Ì±ÅÞÇÉÈ¶¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼Î¢¥¬¥Í»ö·ï¤ò·º»ö¹ðÈ¯¤·¤¿¾åÏÆÇîÇ·¡¦¿À¸Í³Ø±¡Âç³Ø¶µ¼ø¤Î¿·¤¿¤Ê¹ðÈ¯¤ò¡¢ÅìµþÃÏ¸¡¤¬Ï¢Â³¤·¤Æ¡ÖÉÔ¼õÍý¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
Å¬Àµ¤Ê¹ðÈ¯¤Ï¡Ö¼õÍý¡×¤¬¸¶Â§¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö»ä¤Î¹ðÈ¯¸¢¤ä¸¡¿³¡Ê¸¡»¡¿³ºº²ñ¡Ë¤Ø¤Î¿½Î©¸¢¤òÃ¥¤¦¤â¤Î¡×¤È¤·¤Æ¾åÏÆ»á¤ÏÅÜ¤ê¿´Æ¬¤À¡£
¡Ö¸¡»¡¤¬ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸¡¿³¤Ë¿½¤·Î©¤Æ¡¢¸¡¿³¤¬2ÅÙ¡¢µ¯ÁÊÁêÅö¤ÈµÄ·è¤¹¤ë¤È¶¯À©µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¾åÏÆ¶µ¼ø¤Î¡Ø¹ðÈ¯ÉÔ¼õÍý¡Ù¤Ï¡¢º£Ç¯6·î¡¢ÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì½°±¡µÄ°÷¤ÎÀ¯ºöÈë½ñ¤ò¸¡¿³¤¬µ¯ÁÊÁêÅö¤È¤·¤¿¸å¤Ëµ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£¸¡»¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Æ±ÍÍ¤Îº®Íð¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤òÈò¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¸¡»¡OB¤ÎÊÛ¸î»Î¡Ë
¹â»ÔÁíºÛ¤Ø¤Î×ÖÅÙ¤«
¸¡¿³¤Ï¹ñÌ±¤Î¤Ê¤«¤«¤é¥¯¥¸¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿11¿Í¤Î¿³ºº°÷¤¬¡ÖÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¡×¤ÎÅöÈÝ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£Ì±°Õ¤ÎÈ¿±Ç¤À¤¬¡¢ÁÜºº¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤òÈò¤±¤¿¤¤¸¡»¡¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÉÔ¼õÍý¡×¤Ï¸¡¿³¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤º¤ËºÑ¤àÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤¼êË¡¤È¤µ¤ì¤ë¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¿·ÁíºÛ¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â»ÔÁáÉÄ»á¤ÎÂ¸ºß¤â¤¢¤ë¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£¹â»Ô»á¤Ï10·î4Æü¡¢ÁíºÛ½¢Ç¤¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖÇÉÈ¶Î¢¥¬¥Í´ØÍ¿µÄ°÷¤ÎÍ×¿¦µ¯ÍÑ¤Î¸¡Æ¤¡×¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
»ö·ï¤Î¡Ö¾ø¤·ÊÖ¤·¡×¤òË¾¤Þ¤Ê¤¤À¯¸¢¤Ë¸¡»¡¤¬¡Ö×ÖÅÙ¡×¤·¡¢º£¸å¤â¡ÖÉÔ¼õÍý¡×¤ËÆ¨¤²¹þ¤à²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£
¡Ö½µ´©¸½Âå¡×2025Ç¯10·î27Æü¹æ¤è¤ê
