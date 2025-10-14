Ê¡²¬È¯¡¦¥Þ¥ë¥·¥£¡¢¡ÖTGC ËÌ¶å½£¡×½é½Ð±é¡õ¿·¶Ê¡ÖRomance¡×ÈäÏª¡ª¡Ö¤Þ¤¿²¿²ó¤Ç¤âÊ¡²¬¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¡×
¡ØTGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡Ù¡ÊTGC ËÌ¶å½£ 2025¡Ë¤¬2025Ç¯10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÀ¾ÆüËÜÁí¹çÅ¸¼¨¾ì¿·´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Ê¡²¬È¯¤Î3¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡¦¥Þ¥ë¥·¥£¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
Á´3¶Ê¤ò²Î¾§¤·¡¢²ñ¾ì¤òÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡ØTGC ËÌ¶å½£ 2025¡Ù
ÃÏ¸µ¡¦Ê¡²¬³®Àû¤Ë¡Ö²¿²ó¤Ç¤âµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¡×
µÈÅÄ±¦µþ¡¢shuji¡¢¥Õ¥¸¥¤¥¿¥¯¥ß¤Î3¿Í¤«¤é¤Ê¤ë¥Þ¥ë¥·¥£¤Ï¡¢2018Ç¯¤ËÊ¡²¬¸©¤Ç·ëÀ®¡£º£Ç¯4·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÈÎÇä³«»Ï¤ï¤º¤«1Ê¬¤Ç´°Çä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤ËÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡ØTGC ËÌ¶å½£ 2025¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Ç¤¢¤ë¡ÖRomance¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÖRomance¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Ø¤Îµ¯ÍÑ¤Ï¡¢¡ÈÃÏ¸µ¡¦Ê¡²¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦¥Þ¥ë¥·¥£¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é¼Â¸½¡£10·î1Æü¤«¤é¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥·¥£¤¬ËÌ¶å½£¤Î¤Þ¤Á¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥ë¥·¥£¡ß¡ØTGC ËÌ¶å½£ 2025¡ÙÆÃÊÌ´ë²è¡×¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¡ÖRomance¡×¤Ï11·î12Æü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î3rd ALBUM¡ÖFlavors¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖRomance¡×¤Ï¡¢¡È¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊª¸ì¤äÆü¾ï¤ËºÌ¤ê¤È¤·¤Æ´ó¤êÅº¤¨¤¿¤é¡É¤È¤¤¤¦¥Þ¥ë¥·¥£¤ÎÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿1¶Ê¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥®¥¿¡¼¤ÎµÈÅÄ¤¬¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Í¥¤·¤¤²ÎÀ¼¤Ç¹â¤Þ¤ë»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¤Î²Î¾§¤Ç¤Ï¡¢µÒÀÊ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÊ¡²¬¤Ë¤Þ¤¿²¿²ó¤Ç¤âµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ë°ìËë¤â¡£¿´¿Ì¤ï¤»¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¡¢Âç¤¤Ê´¿À¼¤¬Í¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
1.¡ÖRomance¡×
2.¡Ö¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡×
3.¡ÖÌ¤Íè¿Þ¡×
¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÈFlourish¡É
¡ØTGC ËÌ¶å½£ 2025¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡ÈFlourish¡É¡£
¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¿§Ì£¤äÊ·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤éÉÁ¤«¤ì¤ë¿ÍÊª¤ÎÉ½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢Ñ³¤µ¡¦¥Ý¥Ã¥×¤µ¡¦¥¯¡¼¥ë¤µ¤ò¼«ºß¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¤Ê¤¬¤éµ²±¤Ë»Ä¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¯¿Íµ¤¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦utu»á¤Ë¤è¤êÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡ÚTGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION ³«ºÅ³µÍ×¡Û
¡üÆü»þ
2025Ç¯10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë ³«¾ì12:30¡¡³«±é14:00¡¡½ª±é18:30
¡ü²ñ¾ì
À¾ÆüËÜÁí¹çÅ¸¼¨¾ì¿·´Û¡Ê¢©802-0001 Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶èÀõÌî3-8-1¡Ë
¡ü¥²¥¹¥È¥â¥Ç¥ë
Íòè½ºÚ¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢²¬ºê¼Ó³¨¡¢·Ê°æ¤Ò¤Ê¡¢³á¸¶³ð½í¡¢²ÃÆ£¥Ê¥Ê¡¢³ýÅç¤ß¤º¤¡¢Àî¸ý¤æ¤ê¤Ê¡¢²ÏÂ¼¤³¤³¤¢¡¢µÆÃÓÆüºÚ»Ò¡¢¾®ÎÓÍ³°Í¡¢»¨²ì¥µ¥¯¥é¡¢ã·Æ£ÈôÄ»¡¢¤µ¤¯¤é¡¢¤»¤¤¤é¡¢ÅÄÆéÍü¡¹²Ö¡¢ÄáÅèÇµ°¦¡¢¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡¢¤Ê¤´¤ß¡¢Æá¿Ü¤Û¤Û¤ß¡¢À¸¸«°¦ÎÜ¡¢´õ¶õ¡¢ÅÚÊý¥¨¥ß¥ê¡¢À±ÇµÌ´Æà¡¢¾¾ËÜÎïÀ¤¡¢MINAMI¡¢Â¼¾å°¦²Ö¡¢Â¼À¥¼Ó±Ñ¡¢¤æ¤¤¾®ÃÓ¡Ê¤æ¤¤¤Á¤ã¤ß¡Ë¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢ÊÆß·¤ê¤¢¡¢è½»Ò¡¢¤ê¤ó¤« ¢¨50²»½ç
¡ü¥â¥Ç¥ë
°¤Éôºù¡¹¡¢Íºä¿´²Ö¡¢ÀÐÀîæÆÎë¡¢¾®Ô¢Éñ±©¡¢¤ª¤µ¤¡¢¾åºÊÈþºé¡¢¸Å±à°æÇ«¡¹¡¢À¥ÀîÍÛºÚÇµ¡¢Ã«ÅÄ¥é¥Ê¡¢ÃæÀî¹ÈÍÕ¡¢Ê¡»³°¼¿å¡¢¤ß¤ê¤Á¤ã¤à ¢¨50²»½ç
¡ü¥²¥¹¥È
ÃÓÃ¼°É»ü¡¢ÀÐÀî°¦Âç¡¢º£°æÃÈÂç¡¢¤¯¤ì¤¤¤¸¡¼¤Þ¤°¤Í¤Ã¤È¡¢¸áÁ°0»þ¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¢¾®µÜÍþ±û¡¢ã·Æ£½á¡¢郄¾¾¥¢¥í¥Ï¡¢¤È¤¦¤¢¡¢áÄ¿¿¤¢¤ß¡¢NAOYA¡ÊMAZZEL¡Ë¡¢²ÆÀ¸Âç¸Ð¡¢¤Î¤»¤ê¤ó¡¢ßÀ¸ýÍ¥¡¢Èõ¸ý¹¬Ê¿¡¢Æü¸þÏË¡¢Ë¾Íö¡¢Â¼½Å°ÉÆà¡¢¤â¡¼¤ê¡¼¤·¤å¡¼¤È¡¢ÌÝÂåÏÂ¿Í¡¢MON7A¡¢»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡¢µÈß·Í×¿Í¡¢RYUKI¡ÊMAZZEL¡Ë ¢¨50²»½ç
¡ü¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
¤·¤Ê¤³¡¢DXTEEN¡¢FANTASTICS¡¢FIFTY FIFTY¡¢FRUITS ZIPPER¡¢¥Þ¥ë¥·¥£¡¢ME:I¡¢WILD BLUE ¢¨50²»½ç
¡üMC
¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¡¢±§³ÀÈþÎ¤ ¢¨50²»½ç
¡ü¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¡ØTGC ËÌ¶å½£ 2025¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È