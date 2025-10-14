¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¸¶Íý¤È¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÆÃÀ¤ò»ý¤Ä¿·¤·¤¤À¸À®AI¥â¥Ç¥ë¡ÖDDN(Discrete Distribution Networks)¡×
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¸¶Íý¤È¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÆÃÀ¤ò»ý¤Ã¤¿¿·¤·¤¤À¸À®AI¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖDDN(Discrete Distribution Networks¡§Î¥»¶Ê¬ÉÛ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯)¡×¤ò¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¥Ó¥¸¥ç¥ó¤äÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë(LLM)¤Î¸¦µæ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥ì¥¤¡¦¥ä¥ó»á¤¬È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
DDN: Discrete Distribution Networks
https://discrete-distribution-networks.github.io/
[2401.00036] Discrete Distribution Networks
https://arxiv.org/abs/2401.00036
GitHub - DIYer22/discrete_distribution_networks: DDN: A novel generative model with simple principles and unique properties. (ICLR 2025)
https://github.com/DIYer22/discrete_distribution_networks
DDN¤Ï¡¢³¬ÁØÅª¤ÊÎ¥»¶Ê¬ÉÛ¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÉÛ¤ò¶á»÷¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤À¸À®AI¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£ÆÃÄ§¤ÏÊ¬ÉÛ¾ðÊó¤òÊáÂª¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬Ã±°ì¤Î½ÐÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ê£¿ô¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤òÆ±»þ¤ËÀ¸À®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¥Ç¡¼¥¿¤Î¤è¤êºÙ¤«¤¤¾ÜºÙ¤òÊáÂª¤¹¤ë¤¿¤á¡¢DDN¤ÏÂè1¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÇÀ¸À®¤µ¤ì¤¿Âç¤Þ¤«¤Ê·ë²Ì¤«¤é¥°¥é¥¦¥ó¥É¥È¥¥¥ë¡¼¥¹(GT)¤ËºÇ¤â¶á¤¤½ÐÎÏ¤òÁªÂò¡£¼¡¤Ë¡¢Âè1¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÇÁªÂò¤µ¤ì¤¿½ÐÎÏ¤òÂè2¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¾ò·ï¤È¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤·¡¢GT¤Ë¤è¤êÎà»÷¤·¤¿¿·¤·¤¤½ÐÎÏ¤òÀ¸À®¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÍ×ÎÎ¤ÇÊ£¿ô¤Î¥ì¥¤¥ä¡¼¤ò·Ð¤ë¤³¤È¤Ç¡¢DDN¤Î½ÐÎÏ¤ÎÉ½¸½¶õ´Ö¤Ï»Ø¿ô´Ø¿ôÅª¤Ë³ÈÂç¤·¡¢À¸À®¤µ¤ì¤ë¥µ¥ó¥×¥ë¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹GT¤ËÎà»÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤ï¤±¡£¤³¤ÎÎ¥»¶Ê¬ÉÛ¤Î³¬ÁØÅª¤Ê½ÐÎÏ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¡¢DDN¤ËÆÈ¼«¤ÎÆÃÀ¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¤è¤ê°ìÈÌÅª¤Ê¥¼¥í¥·¥ç¥Ã¥È¾ò·ïÉÕ¤À¸À®¤È¡¢°ì¼¡¸µÀøºßÉ½¸½¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤¬DDN¤ÎÊ£¿ô¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë²èÁüÀ¸À®¥×¥í¥»¥¹¤ò¼¨¤·¤¿¿Þ¡£
¤³¤ÎÂçÎÌ¤Î½ÐÎÏ¸õÊä¤òÀ¸À®(Split)¤·¡¢ºÇ¤âÍË¾¤Ê¤â¤Î¤À¤±¤ò»Ä¤¹(Prune)¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡¢¡ÖSplit-and-Prune¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãµº÷¡¦ºÇÅ¬²½¤Î¤¿¤á¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥á¥«¥Ë¥º¥à¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¤Î¥Ë¥å¡¼¥é¥ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¤Ï³ÎÎ¨Åª¸ûÇÛ¹ß²¼Ë¡¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢DDN¤ÏÎ¥»¶Ê¬ÉÛ¤ò°·¤¦¤¿¤á¸ûÇÛ¤òÄ¾ÀÜ»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤áÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢Split-and-Prune¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£Split-and-Prune¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢KL¥À¥¤¥Ð¡¼¥¸¥§¥ó¥¹¤ò¤è¤ê¾®¤µ¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¼Â¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
DDN¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥â¥Ç¥ë¤òÍÑ¤¤¤¿¥Æ¥¥¹¥È¤«¤é²èÁü¤Ø¤ÎÀ¸À®¤Ê¤É¡¢Èó¥Ô¥¯¥»¥ëÎÎ°è¡¢ÆÃ¤Ë¸ûÇÛ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¥¼¥í¥·¥ç¥Ã¥È¾ò·ïÉÕ¤À¸À®¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£²«¿§¤ÎÏÈÀþ¤Ç°Ï¤Þ¤ì¤¿²èÁü¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¥È¥¥¥ë¡¼¥¹¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¡¢É½¤Î¥Ø¥Ã¥À¡¼¤Ë¤¢¤ëÎ¬¸ì¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¿¥¹¥¯¤ÈÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖSR¡×¤ÏÄ¶²òÁü(Super-Resolution)¤òÉ½¤·¡¢¤½¤ì¤ËÂ³¤¯¿ô»ú¤Ï²òÁüÅÙ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖST¡×¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¡¼(Style Transfer)¤òÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ò·ï¤òÍÑ¤¤¤ÆÃÎ³ÐÂ»¼º¤ò·×»»¤·¤Þ¤¹¡£
DDN¤ÎÀøºßÊÑ¿ô¤Î¥Ä¥ê¡¼¹½Â¤É½¸½¶õ´Ö¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤¬°Ê²¼¤Î¿Þ¡£³Æ¥µ¥ó¥×¥ë¤Ï¤³¤Î¥Ä¥ê¡¼¤Î¥ê¡¼¥Õ¥Î¡¼¥É¤Ë¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢µ¡³£³Ø½¬¤ä¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¹¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¥»¥Ã¥È¤ÎCIFAR-10¤ÈFFHQ¤òÍÑ¤¤¤¿¼Â¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢DDN¤ÎÍ¸úÀ¤ÈÆÃÀ¤¬¼Â¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ä¥ó»á¤¬DDN¤Î³«È¯¤ËÈñ¤ä¤·¤¿Áí»þ´Ö¤Ï¡Ö3¥«·îÌ¤Ëþ¡×¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¼Â¸³¤ÏÍ½È÷Åª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤È¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦»þ´Ö¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤â¸ÀµÚ¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢DDN¤Ë¤Ï¡Ö²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬Âç¤¤¯»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤½¤¦¤Ç¤¹¡£