±©À¸·ë¸¹¡¡¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹´ü´Ö¤ËÎå¤à¡ÈÅ¯³ØÀ¸³è¡É¡¡¥¼¥ß¶µ¼ø¤¬ËÜ»ï¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÂ´ÏÀ3Ëü»ú¡×¤Î¶ÐÊÙ¤Ö¤ê
¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Î±©À¸·ë¸¹¡Ê30¡Ë¤Î¡Ö2026Ç¯ÈÇ¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×¡Ê¥Ï¥´¥í¥â¡Ë¤¬10·î11Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¼Ò¤Î¸ø¼°X¤Ç¤â¸«ËÜ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¶á±Æ¤ËÏÃÂê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
±©À¸¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Æ22Ç¯¤Ë¥×¥íÅ¾¸þ¤ò¤Ï¤¿¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¡Ç23Ç¯¤Î¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¡¢¤½¤·¤ÆÆ±Ç¯11·î¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤ì¤â»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼Ã±ÆÈ¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É²¢À¹¤Ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Æ25Ç¯8·î¡¢±©À¸¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¡Ôº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤ê¿Ê²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹´ü´Ö¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡Õ¤ÈÅê¹Æ¡£¡ÔÍèÇ¯¤Î½Õº¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÊÙ¶¯¤·¡¢ÆùÂÎ²þÂ¤¤â¤·¤Æ¡¢¹¹¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´üÂÔ¤·¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Õ¤ÈÄÖ¤ê¡¢³èÆ°¤ò°ì»þµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öº£Ç¯9·î¤«¤éCS¥Æ¥ìÄ«¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç±©À¸¤µ¤ó¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤Î¥é¥¤¥Ö¸ø±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÈÖÁÈ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯1·î¤Þ¤Ç¡È5¥«·îÏ¢Â³¡É¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢±©À¸¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡È¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹´ü´Ö¡É¤¬ÌÀ¤±¤ëÍèÇ¯½Õ¤Þ¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ë¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤Îµ°À×¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡ÈÊÙ¶¯¤ÈÆùÂÎ²þÂ¤¡É¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦±©À¸¤À¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ç¤âÈà¤Ï¡È¤¢¤ë¤³¤È¡É¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀºÎÏÅª¤Ë¹Ô¤¦¤«¤¿¤ï¤é¡¢±©À¸¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢Å¯³Ø¤ÎÊÙ¶¯¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ï¤¢¤Þ¤ê³è»ú¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥×¥íÅ¾¸þ¤ò´ü¤Ë¾¯¤·¤º¤ÄÆÉ½ñ¤Î»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ºòÇ¯12·î¤ËÈà¤¬´ë²è¡¦ÂæËÜ¡¦½Ð±é¡¦À©ºîÁí»Ø´ø¤òÌ³¤á¤¿¡ØEchoes of Life¡Ù¤Ç¤â¡¢¡ÈÅ¯³Ø¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë±©À¸¤µ¤ó¼«¤é¤¬¸¶ºî¤È¤Ê¤ë¾®Àâ¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±ºîÉÊ¤Ë¤Ï¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤Î»×ÁÛ²È¥¨¥ß¡¼¥ë¡¦¥·¥ª¥é¥ó¤Î¡ØÀ¸ÃÂ¤ÎºÒÌñ¡Ù¤Ê¤É¤ÎÃø½ñ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿6·î¤«¤é9·î¤Þ¤Ç¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥È¡ØDeep Edge Plus¡Ê¥Ç¥£¡¼¥×¡¦¥¨¥Ã¥¸¡¦¥×¥é¥¹¡Ë¡Ù¤Ç¡¢ºî²È¤ÇÅ¯³Ø¼Ô¤Î±Ê°æÎè°á¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐÃÌÏ¢ºÜ¡Ø»×º÷¤¹¤ë±©À¸·ë¸¹¡Ù¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐÃÌ¤Î½é²ó¤Ç¤Ï¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¶µ¼ø¤ÇÅ¯³Ø¼Ô¤Î¿¹²¬ÀµÇî¤µ¤ó¤Î¼ø¶È¤òÍú½¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢±©À¸¤µ¤ó¤ÎÊÙ¶¯Ç®¿´¤ÊÂ¦ÌÌ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£Æ±Ï¢ºÜ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¡È½ñÀÒ²½¡É¤òÇ®Ë¾¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¯¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê¥¹¥±¡¼¥È´Ø·¸¼Ô¡Ë
±©À¸¤Ï¡¢¡Æ13Ç¯¤ËÆþ³Ø¤·¤¿Áá°ðÅÄÂç³Ø¤Î¿Í´Ö²Ê³ØÉôÄÌ¿®¶µ°é²ÝÄø¤ò7Ç¯È¾¤«¤±¤ÆÂ´¶È¡£Â´¶ÈÏÀÊ¸¤Ï¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ãµ»½Ñ¤Î³èÍÑ¤È¾ÍèÅ¸Ë¾¡×¤À¤Ã¤¿¡£±©À¸¤ÏÅö»þ¡¢ÂÎ¤Ë30ËÜ¤Û¤É¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¤ò¤Ä¤±¤Æ¥¸¥ã¥ó¥×¤òÈô¤Ó¡¢¤½¤ÎÆ°¤¤ò3D¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¡¼¥¿²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
ËÜ»ï¤Ï¡Æ20Ç¯¡¢±©À¸¤¬½êÂ°¤·¤¿¥¼¥ß¤Î»ØÆ³¶µ°÷¤Ç¡¢Â´¶ÈÏÀÊ¸¤Þ¤Ç¸¦µæ¤ò¸«¼é¤Ã¤¿À¾Â¼¾¼¼£¶µ¼ø¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µ¡³£¤ÎÀßÄê¤ò¤¹¤ëºÝ¡¢¶µ¼ø¤¬¡Ö¼êÅÁ¤ª¤¦¤«¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤â±©À¸¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÆÈ³Ø¤ÇÁàºî¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ô¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤Ê¤¤¤Èµ¤¤¬ºÑ¤Þ¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢ÍÞ¤¨¤á¤Î²ÝÂê¤ò½Ð¤·¤Æ¤â»ä¤¬¸À¤Ã¤¿3ÇÜ¤Ï¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢±©À¸¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤½¤ó¤Ê¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¡£¤â¤Ã¤È¤æ¤ë¤¯¡¢¤æ¤ë¤¯¡Ù¤È¸À¤¦¤Î¤¬»ä¤Î»Å»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Èà¤ÎÂ´ÏÀ¤âÊ¸»ú¿ô¤Ë¤·¤Æ3Ëü»ú¤Û¤É¡£Ê¿¶ÑÅª¤Ê³ØÀ¸¤ÎÇÜ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Õ¡Ê2020Ç¯12·î1Æü¡¦8Æü¹çÊ»¹æ¡Ë
Á°½Ð¤Î¥¹¥±¡¼¥È´Ø·¸¼Ô¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö±©À¸¤µ¤ó¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤é¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ç¶ÐÊÙ¤Ê¿Í¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥×¥íÅ¾¸þ°Ê¹ß¤Ç¤â¤½¤ÎÀ³Ê¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤ê¤ï¤±¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï±éÌÜ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤Ê¤É¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÍÍ¡¹¤ÊËÜ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸½ºß¤è¤ê°ìÁØÊÙ¶¯¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡È¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹´ü´Ö¡É¤¬ÌÀ¤±¤ë¤Î¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡£