草磲剛主演ドラマ『終幕のロンド』初回放送に反響続々！「涙なしには見られない」

草なぎ剛（「なぎ」は、弓へんに前＋刀が正式表記）が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系新ドラマ『終幕のロンド －もう二度と、会えないあなたに－』の第1話が、10月13日に放送され、“草なぎ剛新ドラマ”に多くの反響が寄せられた。

■「＃終幕のロンド」「＃草なぎ剛」がXトレンド入り

草なぎ剛が遺品整理人・鳥飼樹を演じる本作。孤独死や終活をテーマに故人の想いを遺族に届ける物語や、中村ゆり演じる絵本作家との出会いが描かれた。

草なぎは、早朝から『めざましテレビ』『ぽかぽか』など、生番組に続けて出演。草なぎ自身のプロモーション投稿や共演者のエールも含め、X上で活発な反応を呼び、午前中から「＃終幕のロンド」「＃草なぎ剛」がXトレンド入り。放送後には、多くの感想が集まるなど注目を集め、関連ポストは、放送後に6万5,000ポストを超えるなど反響があった。

ネット上では、

「草なぎさんの表情があまりにも自然で…やっぱり唯一無二。キャストの方々も素敵」

「涙なしには見られない。やさしくて切なくて草なぎさんの演技に引き込まれます」

「大号泣…俳優草なぎ剛の演技がすごい」

「泣けるけど所々クスッと笑えるポイントもあっておもしろい」

「いろんな要素があって意外性もありとても面白く惹き込まれました」

「いろいろな伏線が仕込まれているようで、続きが気になる」

など、今後の展開に期待する声やキャスト陣の演技に賛辞の声が集まった。第2話は、10月20日22時より放送される。

■番組情報

カンテレ・フジテレビ系『終幕のロンド －もう二度と、会えないあなたに－』

10/20（月）22:00～ ※第2話

毎週月曜22:00～

出演：草なぎ剛 中村ゆり

八木莉可子 塩野瑛久 長井短 小澤竜心 石山順征 永瀬矢紘 ／

要潤 国仲涼子 古川雄大 月城かなと ／ 大島蓉子 小柳ルミ子 村上弘明

中村雅俊 風吹ジュン

脚本：高橋美幸

制作著作：カンテレ

■関連リンク

『終幕のロンド －もう二度と、会えないあなたに－』番組サイト

https://www.ktv.jp/shumaku-rondo/

■【画像】ドラマ『終幕のロンド』場面写真