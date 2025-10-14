WÇÕ¥µ¥×¥é¥¤¥ºÁª½Ð¤â¡Ö¼«Ê¬¤Ï´Å¤«¤Ã¤¿¡×¡¡º£¤â»×¤¤½Ð¤¹½ÐÍè»ö¡¢ÃæÂ¼½ÓÊå¤ÎÎÞ¤Ç¡Ö³Ð¸ç¤Î°ã¤¤¤òÄË´¶¡×
ÌðÌîµ®¾Ï¤¬¿¶¤êÊÖ¤ëÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ2010Ç¯¤ÎÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿FWÌðÌîµ®¾Ï¡£
¡¡41ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¸½Ìò¤òÂ³¤±¤ëÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£Âè3²ó¤Ï2010Ç¯¤ÎÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡á¸µÀî±Ù»Ò¡¿Á´8²ó¤ÎÂè3²óÌÜ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ ¡¡¡¡
¡¡98Ç¯¥Õ¥é¥ó¥¹Âç²ñ¤«¤é8Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¡£2026Ç¯ËÌÃæÊÆWÇÕ¤Ç¤Ï»Ë¾åºÇ¹âÀ®ÀÓ¤Î¥Ù¥¹¥È8°Ê¾å¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢²áµî¤Ë¥Ù¥¹¥È16Æþ¤ê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2002Ç¯Æü´Ú¡¢2010Ç¯Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢2018Ç¯¥í¥·¥¢¡¢2022Ç¯¥«¥¿¡¼¥ë¤Î4²ó¡£¥é¥¦¥ó¥É16¤Ç»Ë¾å½é¤ÎPKÀï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤³¤ó¤À¤Î¤¬¡¢2010Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»þ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢¤´Â¸ÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡¢²¬ÅÄÉð»Ë´ÆÆÄ¡ÊFCº£¼£ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡Ë¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ê¡¢Åö»þºÇÇ¯Ä¹¤À¤Ã¤¿34ºÐ¤ÎÀî¸ýÇ½³è¡ÊÈØÅÄGK¥³¡¼¥Á¡Ë¤«¤é22ºÐ¤ÎÆâÅÄÆÆ¿Í¡Ê²òÀâ¼Ô¡Ë¤Þ¤ÇÉý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ç³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ26ºÐ¤ÎÌðÌî¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½²ñ¸«¤Ç»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÌðÌî¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤È¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼»þ¤Î¼éÈ÷¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁª¹ÍÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖWÇÕ¤Ï¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÌ´¤Ç¡¢¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¡¢Áª¤Ð¤ì¤¿»þ¤Ï¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈËÜ¿Í¤ÏÅö»þ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òÅÇÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÌðÌî¤Ï2004Ç¯¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØÀ¤Âå¤Ç²¼¤ÎÇ¯Âå¡£¶ÌÅÄ·½»Ê¡ÊÌ¾¸Å²°¥È¥Ã¥×¥³¡¼¥Á¡Ë¤È¤ÏÇð¥ì¥¤¥½¥ë»þÂå¤Ë¶¦Æ®·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±À¤Âå¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬³§Ìµ¤Ë¶á¤¯¡¢¤ä¤ê¤Å¤é¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÅö»þ¤ÎËÍ¤Ï¿·³ã¤Ë¤¤¤Æ¡¢Æ±¤¸¥Á¡¼¥à¤«¤é°ì½ï¤ËÂåÉ½¤Ë¹Ô¤¯Áª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¾ï¤Ë¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿·³ã¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤ò¤â¤Ã¤ÈÍÌ¾¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¡Ø¤â¤Ã¤ÈÂåÉ½¤¬¿ôÂ¿¤¯½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÉ¬»à¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¤«¤Ä¤Æ¤Î¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÁÔ¹Ô»î¹ç¡¦´Ú¹ñÀï¡Êºë¶Ì¡Ë¤Ç0-2¤Î´°ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢¥¹¥¤¥¹¡¦¥¶¡¼¥¹¥Õ¥§¡¼¤ÎÄ¾Á°¹ç½ÉÃæ¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÀï¡Ê¥°¥é¡¼¥Ä¡Ë¡¢¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ëÀï¡Ê¥·¥ª¥ó¡Ë¤Ç¤âÉé¤±¤¬Â³¤¡¢ÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÌðÌî¤ÏÌÛ¡¹¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ß¡¢·Þ¤¨¤¿½éÀï¡¦¥«¥á¥ë¡¼¥óÀï¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥à¥Õ¥©¥ó¥Æ¡¼¥ó¡Ë¡£ÆüËÜ¤ÏËÜÅÄ·½Í¤¤ÎÃÍÀé¶â¤ÎÀèÀ©ÃÆ¤Ç1ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¡¢¥é¥¹¥È10Ê¬¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤¬Á÷¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÇØÈÖ¹æ12¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸Æ¤Ð¤ì¤¿»þ¡¢1-0¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¡Ø¤³¤ì¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤Þ¤º¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·½Í¤¤Î¥´¡¼¥ë¤¬Æþ¤Ã¤¿»þ¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÁÇÄ¾¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤é¤ÏÂç²ñÁ°¤ÏÀäÉÔÄ´¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Ê¤«¤Ç·½Í¤¤¬·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡·½Í¤¤¬1¥È¥Ã¥×¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÂç²ñÄ¾Á°¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢ÆÃ¤Ë¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î²ù¤·¤µ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢Îý½¬¥²¡¼¥à¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êÁ°Àþ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤¬¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Èà¤Ï¶¯¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¥®¥é¥®¥é´¶¤â¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤·¡¢CSKA¥â¥¹¥¯¥ï¡Ê¥í¥·¥¢¡Ë¤Ç¼ÂÀÓ¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¤¤¿¤«¤é¡£¤½¤Î·½Í¤¤¬1ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Ï¤½¤Î1ÅÀ¤òÉ¬»à¤Ë¼é¤í¤¦¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌðÌî¤Ï¥í¥¹¥¿¥¤¥à´Þ¤á¤Æ10Ê¬ÄøÅÙ¤ÎWÇÕ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤ß¤¸¤ß¤È½Ò²û¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î½éÀï¾¡Íø¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ï°ìµ¤¤ËÀª¤¤¤Ë¾è¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤ò2°ÌÄÌ²á¡£¥é¥¦¥ó¥É16¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤È¥×¥ì¥È¥ê¥¢¤ÇÂÐÀï¤·¡¢ËÁÆ¬¤ÎÄÌ¤ê¡¢PKÀï¤ÇÇÔ¤ì¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£PKÀï¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢3ÈÖ¼ê¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¶ðÌîÍ§°ì¡Ê¹Åç¥æ¡¼¥¹¥³¡¼¥Á¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹æµã¤¹¤ë¶ðÌî¤òÆ±¤¤Ç¯¤Î¾¾°æÂçÊå¡ÊF¥ê¡¼¥°Íý»öÄ¹¡Ë¤ä°¤ÉôÍ¦¼ù¡Ê±ºÏÂ¥æ¡¼¥¹´ÆÆÄ¡Ë¤¬Îå¤Þ¤¹Ëµ¤é¤Ç¡¢ÌðÌî¤Ï¡Ö¤¢¤¢¡¢Âç²ñ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦µõÌµ´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËÍ¤¬°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤ËÉé¤±¤Æ¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë°§»¢¤Ë¹Ô¤¯»þ¤Ë½Ó¤µ¤ó¡ÊÃæÂ¼½ÓÊå¡á²£ÉÍFC¥³¡¼¥Á¡Ë¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¤³¤ÎÂç²ñ¤ÎÂç¤¤µ¡¢¤½¤·¤Æ½Ó¤µ¤ó¤¬¤É¤ì¤À¤±¤½¤³¤ËÅÒ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤È¤Î³Ð¸ç¤Î°ã¤¤¤òÄË´¶¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÌðÌî¤¬¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÃæÂ¼½ÓÊå¤Ï98Ç¯¥Õ¥é¥ó¥¹WÇÕ¸õÊäÆþ¤ê¤·¤Æ¤«¤é12Ç¯´Ö¡¢WÇÕ¤Ç¤Î³èÌö¤ò´ê¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2002Ç¯¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎÍîÁª¡£2006Ç¯¥É¥¤¥ÄWÇÕ¤Ï½éÀï¡¦¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¡Ê¥«¥¤¥¶¡¼¥¹¥é¥¦¥Æ¥ë¥ó¡Ë¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸¶°øÉÔÌÀ¤ÎÈ¯Ç®¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢¥Á¡¼¥à¤â»´ÇÔ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ½¸ÂçÀ®¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤¿Æî¥¢WÇÕ¤Ï·ë²ÌÅª¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò³°¤µ¤ì¡¢¥ª¥é¥ó¥ÀÀï¡Ê¥À¡¼¥Ð¥ó¡Ë¤ÎÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¤ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î²ù¤·¤µ¤ÈÉÔ´°Á´Ç³¾Æ´¶¤¬ÎÞ¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉ½¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£Åö»þ26ºÐ¤À¤Ã¤¿ÌðÌî¤Ë¤ÏÂç¤¤¤Ë¶Á¤¯¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤Ç¤âÅö»þ¤ÎËÍ¤Ï¡Ø¤³¤Î»þ´Ö¤¬¤³¤ÎÀè¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ù¤È¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2010Ç¯¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢2014Ç¯¥Ö¥é¥¸¥ëWÇÕ¤Ë¹Ô¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È³Ú´Ñ»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤ÏÆî¥¢WÇÕ¤Î¸å¡¢°ìÅÙ¤âÂåÉ½¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤¬´Å¤«¤Ã¤¿¤·¡¢µÍ¤á¤â´Å¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÌðÌî¼«¿È¤¬¶ì½Â¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÄÌ¤ê¡¢2010Ç¯¤Î½©¤Ë¥¢¥ë¥Ù¥ë¥È¡¦¥¶¥Ã¥±¥í¡¼¥Ë´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¸å¤ÏÆî¥¢WÇÕ¤ÇÌö¿Ê¤·¤¿ËÜÅÄ·½Í¤¡¢Ä¹Í§Í¤ÅÔ¡ÊFCÅìµþ¡Ë¡¢²¬ºê¿µ»Ê¡Ê¥Ð¥µ¥é¡¦¥Þ¥¤¥ó¥Ä´ÆÆÄ¡Ë¡¢ÆâÅÄ¤éËÌµþ¸ÞÎØÀ¤Âå¤Ø¤Î¼ãÊÖ¤ê¤¬°ìµ¤¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£Æî¥¢WÇÕ¤ÇµÞî±¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä¹Ã«ÉôÀ¿¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥ÈU-21¥³¡¼¥Á¡Ë¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÅýÎ¨¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¡¢¾¾°æ¤ä¶ðÌî¤Ï¤½¤Î¸å¤â¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¾·½¸¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÌðÌî¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï½ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¤â¤Ã¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¸å²ù¤¬º£¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤Î°ì½Ö°ì½Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï40Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤â´Î¤ËÌÃ¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡15Ç¯Á°¤Î²ù¤·¤µ¤ÏÌðÌî¤¬Ä¹¤¯¸½Ìò¤òÂ³¤±¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¤»ö¼Â¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¡ÊÂè4²ó¤ËÂ³¤¯¡Ë¡Ê¸µÀî±Ù»Ò / Etsuko Motokawa¡Ë