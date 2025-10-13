この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【衝撃的兆候】アメリカの現状について！急激な物価高騰により中間層でも生活が苦しい実態について解説します！」と題した動画で、アメリカ経済の裏側で普通に家に住むことさえ難しいほど生活が追い詰められている実状について、多角的なデータと独自の取材を交えながら分かりやすく解説した。



宮脇氏は、まずアメリカの株価が高好調である一方で、「アメリカで暮らす一般の人は恩恵を全然受けていないんじゃないかな」と指摘。インフレや関税の影響などで物価が急激に上昇し、「普通にそこそこ年収が高いような人も…支払いギリギリで切り詰めていたり、他国に移住するような人も出てきている」と、米国社会の豊かさの錯覚をバッサリと分析した。



アメリカで続く厳しい経済環境について、最新の雇用統計（新規雇用2万2千人、予想平均7万5千人を大幅下回る）や失業率上昇（4.3％）などの数字を挙げる一方、「この数字には現れていないような失業の形もあり得る」とも言及。数値に表れない職探しを諦めて統計から消えてしまった人や、複数のパートタイムを掛け持ちながらも苦しい生活を強いられている人の存在を警鐘を込めて説明した。



さらに生活物資価格の高騰について、「収入がある程度高い人でも、物価の方が上がっているので全然生活が豊かにならない」と明かし、現地で聞いたサンフランシスコ在住女性の「毎日のQOLが下がり、海外移住を本気で検討している」といったリアルな声を紹介。住宅事情も深刻で、「家に住むのも難しい…アパートから追い出され、車中で生活せざるを得ない人や、そもそも家を借りることすらできない人が増えている」と語った。



住居関連の危機についてはハーバード大のレポートをもとに、「家賃の負担があまりにも重い状態」「普通のアパートの家賃が月23万円相当で、収入の3分の2を家賃で使い果たすことも」とし、「今のアメリカでは住む場所を確保するというのがもはや贅沢品のようになっている」「ホームレスの数が過去最高水準、バンライフの人々も増え治安悪化にも拍車」と数字と現場のリアリティ両面で追及した。



一方で不動産市場への海外マネー流入が加速し、「外国人に対する不動産保有の規制案が増えており、テキサス州ではすでに中国人や特定国籍の保有を厳しく制限」と現地の最新動向を紹介。宮脇氏は「海外不動産投資家にとっても稀な正念場」としたうえで、「各国で外国人投資家規制の流れが加速中。今後アメリカでも本格的な規制時代が来るかもしれない」と警戒感を示した。



また「家計の負担がもう限界に達してると…無理やりその負担を軽くしようという、そういう対策になっている」とし、政府による住宅関連の非常事態宣言や異例のローン返済延長案、新規利下げ（FRB利下げで金利4～4.25%）など“前代未聞の事態”が連発している現状に注目。「前例なき政府介入が今後は不動産市場や金融市場にも大きな波及を与える可能性がある」と警告した。



動画の終盤に、「今のアメリカの状況は貧困層だけの問題でなく、中間層や高所得層でも本格的に生活の維持が難しくなっている。投資の判断は経済指標や株価の動きだけでなく、こうしたリアルでミクロな視点も重要」とし、今後は不動産規制の強まりや現地インフレ動向、地域ごとの格差とリスクの見極めを慎重に呼びかけた。また、来年にアメリカ現地視察ツアーを計画していることも触れ、動画を締めくくった。