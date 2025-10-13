この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フードデリバリー配達員として活動するレクター氏が、自身のYouTubeチャンネルで「マクドナルド店員が配達員への本音を吐露！ビニール袋廃止さえなければ…」と題した動画を公開。動画内では、X（旧Twitter）上で話題となったマクドナルド店員によるUber Eats配達員への“本音”の投稿に言及し、ビニール袋提供廃止の現場での混乱について自身の見解を語った。



動画の冒頭、レクター氏は「マクドナルドの店員がXのアカウントでUber Eatsの配達員に対していろいろ愚痴を言っている」とSNSで拡散した話題を紹介。「結構悪口を言われておりまして、やっぱりそれっていうのは、このビニール袋の提供の問題っていうのが原因になっているんですね」と述べ、背景に店員と配達員間のビニール袋論争があることを指摘した。



特に話題となった投稿について、「自社配達ではビニール袋を使わないしって言うんですけども、我々はお願いされてやってるわけなので、それと全く同じ必要はないですよね」「自社の配達員はビニール袋使ってないからお前らも使うなっていうのは、私はちょっと違うんじゃないかな」と、現場のジレンマと苦労を吐露。その一方で「普通にテイクアウトのお客さんにはビニール袋渡してますし…」と付け加え、配達員だけが不便を強いられる現状に疑問を呈した。



また、ビニール袋を廃止する店舗が拡大していることにも触れ、「一番怖いのがこういう流れが今後全国に広まっていくということなんですけど」と不安を示す一方、「紙袋で提供するのであればモスバーガーのように取っ手付きのものにしてもらいたい。基本的にビニール袋を提供してくれないという対応はもう半年以上続いているが、上層部は現状の紙袋をまったく改善する気がない」と不満を吐露。



なぜビニール袋廃止が進むのか。レクター氏は「マクドナルドがビニール袋を提供しなくなった理由っていうのは、環境への配慮っていうことですよね」としながらも、「調べたところレジ袋が全体のプラごみの1～2%にすぎない。そんな数%のために利便性を全部切っちゃって、こういうイザコザまで起きているのはどうなのか」と現場からの率直な疑問も示した。さらに、「だったら紙袋をもう少し機能的なものにしてくれよってのをマジで思って」と改善を求めた上で、「やっぱりマクドナルドは外部へのアピールなんじゃないか」と独自の考えを強調した。



動画の締めくくりでレクター氏は、「現場の店員さんも配達員も不満を抱えているから、ビニール袋復活の可能性もゼロではない」と複数の立場の声を紹介。「皆さんの意見もぜひコメントで教えていただきたい」と視聴者に投げかけ、今後も現場目線の発信を続ける意気込みを伝えた。