·²ÇÏ¡¦¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤Ç¡È¿Æ»Ò¥°¥Þ¡É¤Ë¹âÎðÉ×ÉØ¤¬½±¤ï¤ì¤ë¡¡¶áÎÙ¤Ç¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¿¯Æþ¤Ê¤É½ÐË×Áê¼¡¤°¡Öº£Ç¯¤Ï°Û¾ï¡×
¤±¤µ¡¢·²ÇÏ¸©¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤Ç¿Æ»Ò¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥¯¥Þ2Æ¬¤Ë»¶Êâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¹âÎð¤ÎÉ×ÉØ¤¬½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸áÁ°6»þ¤´¤í¡¢¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®²¼ÄÅ¤Ç76ºÐ¤ÎÃËÀ¤È¤½¤ÎºÊ¡Ê69¡Ë¤¬»¶Êâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¿Æ»Ò¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥¯¥Þ2Æ¬¤¬¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¯¥Þ¤ÏÉ×ÉØ¤Ë¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤Æ³ú¤ß¤Ä¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢É×ÉØ¤Ï¶á½ê¤Î¿Í¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
É×ÉØ¤«¤é½õ¤±¤òµá¤á¤é¤ì¤¿ÃËÀ
¡Ö¡ÊQ.¶«¤ÓÀ¼¤Ï¡©¡ËÊ¹¤³¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤®¤ã¡Á¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÀ¼¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¡ÊÃËÀ¤Ï¡ËÃæ»Ø¤ÈÌô»Ø¤Î´Ö¤Î¤È¤³¤í¤¬¤À¤¤¤ÖÀÚ¤ì¤Æ¡¢¼ê¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·ì¤Ç¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
ÃËÀ¤Ïº¸¼ê¤ò¡¢ºÊ¤ÏÏÓ¤ÈÂÀ¤â¤â¤ò³ú¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤±¤¬¤Ï·Ú¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
µ¼Ô
¡Ö³Á¤ÎÌÚ¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤È·§¤ÎÄÞº¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Èª¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤ÈÆ°Êª¤Ë¹Ó¤é¤µ¤ì¤¿·ÁÀ×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
Ä»½Ã¥Ñ¥È¥í¡¼¥ëÂâ°÷
¡Öº£Ç¯¤Ï°Û¾ï¤À¤Í¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¯¥Þ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤ë¤Î¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁý¤¨¤¹¤®¤Æ¤ë¡×
º£·î7Æü¤Ë¤Ï¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë¾ÂÅÄ»Ô¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¥¯¥Þ¤¬¿¯Æþ¤·¡¢2¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉÕ¶á¤Ç¤Ï¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ä®¤Ï¥¯¥Þ¤òÊá³Í¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÝ£¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£