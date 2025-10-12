「すげーーーー！」「テレビの前で大号泣」諦めない気持ちが結果に！ 柏、“大逆転劇”で決勝進出にファン歓喜「必ず優勝しよう」【ルヴァン杯】
柏レイソルは10月12日、ルヴァンカップ準決勝・第２戦で川崎フロンターレとホームで対戦。４−１で勝利した柏が、２戦合計５−４と逆転で上回り、５年ぶりの決勝進出を果たした。
第１戦で１−３と敗れた柏は、この試合で２戦合計スコアの２点差を追いかける状況で、４分に先制を許す。それでも26分、山之内佑成の折り返しに垣田裕暉が右足で合わせて、試合を振り出しに戻した。
後半、56分に川崎のフィリップ・ウレモヴィッチが一発退場となり、数的優位となった柏はさらに攻勢を強めると、73分に右CKのショートコーナーから、途中出場の仲間隼斗が右足でネットを揺らす。
さらに77分には、細谷がチームの３点目をマーク。２戦合計４−４と追いつくと、終了間際の90＋２分に細谷が重要な逆転ゴールを挙げた。
試合はこのまま終了し、劇的な勝利でファイナルへ。これにはファンからも「うおおお すげーーーー！」「神試合でした！」「すばらし過ぎる！」「日立台の奇跡」「テレビの前で大号泣」「必ず優勝しよう」といった喜びの声が上がった。
柏は11月１日、国立競技場で優勝をかけて広島と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
