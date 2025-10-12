Image: SHENZHEN OXO Technology

これからのスタンダードになっていったり？

通常はスマホのディスプレイは1つだけ。最近は折りたたみスマホを閉じたときに2つ目のカバーディスプレイが活躍するシーンも増えているようです。でも、別に折りたたみモデルでなくても、裏面の別のディスプレイは重宝しそうです。

ユニークなサブディスプレイの活用スタイル

Notebookcheckは、中国のSHENZHEN OXO Technologyが発売した「Action 15Pro」について報じました。 IIIF150のブランドで、数々の堅牢仕様のスマートフォンをリリースしてきた同社は、斬新な試みとして、Action 15Proの背面にサブディスプレイを搭載してきました。

ゴツいカメラレンズを収めるバンプの存在感。このところスマホの基本デザインになりつつありますけど、バンプ内に備わるサブディスプレイは、実はとても便利。フロントカメラを使わずとも、ここで写りをチェックしながら、背面の50メガピクセルのメインカメラでセルフィーが撮れますし、Action 15Proではバーチャルペットが飼えるようにもなっています。シーンに応じて可愛い仕草を見せてくれたり、なんだか「たまごっち」感覚で、サブディスプレイでペットを育てられそう…。

格安スマホで差がつく装備に

Action 15Proは、308ドル（約4万7000円）で販売中。5G対応でないため、低価格に抑えられた形のAndroid 15のスマートフォンです。とはいえ、MediaTek製のHelio G100プロセッサに、8GBの本体RAM、256GBのストレージ容量、6.78インチサイズのAMOLEDディスプレイ（120Hzのリフレッシュレート）という仕様は、普段使いにも耐えられるでしょう。IP68の防水性能まで備わってますしね。

裏側のサブディスプレイだけで、メインの大きなディスプレイを確認せずとも、いろんな情報をリアルタイムにチェックできるのは、やはり便利です。ほかの格安スマホとは一線を画すアピールポイントとなるでしょう。Xiaomi（シャオミ）も、やはり最新モデルで裏面にサブディスプレイを採用してきており、これは今後の新たなトレンドとなっていくかもしれません。Source: SHENZHEN OXO Technology via Notebookcheck