10月10日（金）、ABEMAにて『脳汁じゅ〜す』が放送。「大谷翔平が国民的女優からの食事の誘いを断っていた」とマテンロウ・アントニーが暴露した。

【映像】国民的女優から大谷翔平に食事の誘い

『脳汁じゅ〜す』は、主に脳内で分泌され一種の快感をもたらす神経伝達物質の俗称である"脳汁"を追い求め、出演者がさまざまなことに挑戦していくアドレナリン追求バラエティ。番組MCには狩野英孝が就任し、「10代目ミスマリンちゃん」の賀村恵都、ABEMAで放送された恋愛番組『シャッフルアイランド Season5』に出演していたあのん、4代目ミスワリンの澪花とともに、さまざまな企画に挑む。

今回の企画は「禁断のイニシャルトークGP」。実名では語れない芸能界の裏側をマテンロウ・アントニー、ぱーてぃーちゃん・きょんちぃら芸人たちがイニシャルで大暴露した。

アントニーが語ったのは、大谷翔平を好きすぎる国民的女優Nのエピソード。Nはどうにか大谷とコンタクトを取れないかとツテを頼り、近い人にようやくたどり着いたそう。その人を経由して「日本に帰ってきた時にご飯に行きたい」と思いを伝えたNだが、大谷はなんとNのことを知らなかった。アントニーは「すごい有名な女優。日本でも人気がある」と念押しした。

誰もが「会いたい」と思うような国民的女優からのオファーにもかかわらず、大谷は「女優さんに興味がない。お話しすることはない」と丁重にお断り。アントニーは「もう“翔タイム”すぎて。カッコよすぎて」と大谷の人間性を絶賛し、スタジオからも「すごいね」「かっこいい！」と声が上がった。