千駄木で味わうシャリシャリのお酒！　凍らせた甲類焼酎と割って楽しむ“大人のかき氷”とは

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・千駄木のもつ料理の店『もつ焼き煮込みボブ』です。

凍らせたキンミヤ、シャリシャリで美味。夏の定番酒!?

東京では甲類焼酎の代名詞とも言えるキンミヤ。そのパウチを凍らせて、レモンと炭酸、お茶などで割って飲むのがシャリキンだ。

「大人のかき氷ちょうだい、と注文する方もいます。それに溶けても味が薄まらず、夏にぴったりです」と店主の山本峻さん。

「上野にあるような週に2〜3回、気軽に足を運べる赤提灯を谷根千に」というコンセプトで2024年夏にこのお店を開店させた。

肉刺し三種盛り1200円、ピーマンガパオ500円、シャリキン・ボブサワー570円

『もつ焼き 煮込み ボブ』（手前）肉刺し三種盛り 1200円 （奥）ピーマンガパオ 500円 （ドリンク）シャリキン・ボブサワー 570円 「シャリキン」とは、シャリシャリしたキンミヤの略。プラス50円で提供中。60度未満で低温調理された三種盛りはレバー（右）、タン（左）、ハツ（上）の順で食べると後味がさっぱり

看板はキンミヤを伊良コーラで割ったオリジナルの「ボブサワー」で、喉の渇きが止まり、汗がスッと引いていく一杯だ。こいつに合わせ鮮度抜群でリーズナブルなもつ料理や、緑のタバスコ・ハラペーニョを振ったピーマンガパオを食せば、ああ夏の清涼感ここにありって感じ！

『もつ焼き 煮込み ボブ』店主 山本峻さん

店主：山本峻さん「サウナ好きです。湯上がりに爽快に飲むイメージで！」

［店名］『もつ焼き煮込みボブ』

［住所］東京都文京区千駄木2-43-4外波ビル1階

［電話］03-5834-8809

［営業時間］17時〜翌1時（24時LO）

［休日］木、不定休あり

［交通］地下鉄千代田線千駄木駅1番出口から徒歩3分

※画像ギャラリーでは、香ばしく焼き上げられた串盛りの画像がご覧いただけます。

