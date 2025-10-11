「ゲームを完全に支配された」パラグアイのメディアが森保ジャパンの戦いぶりに驚き！「圧倒的な差を感じた」部分とは？
10月10日、森保一監督が率いる日本代表は、パナソニックスタジアム吹田で開催されたキリンチャレンジカップでパラグアイ代表と対戦し、２−２で引き分けた。
立ち上がりはゲームの主導権を握った日本だったが、20分に先制点を与える。最終ラインの背後に抜け出したミゲル・アルミロンにボレーシュートを叩き込まれた。しかしその６分後、小川航基の放ったミドルを相手GKがセーブしきれず、そのままゴールに吸い込まれて同点に追いつく。
後半は入ると押し込む展開が続くも、チャンスをものにできない。すると64分にクロスからディエゴ・ゴメスにヘディングシュートを叩き込まれて勝ち越しゴールを与える。それでも後半アディショナルタイムに途中出場の上田綺世が同点弾を奪った。
パラグアイメディア『VERSUS』は、「我々は苦戦を強いられ、試合の大部分でボールを追いかける展開となったが、効果的なプレーで反撃し、ゴールを決めた。しかし、試合終了までわずか数分というところで同点に追いつかれた」と日本戦をレポートした。
また、森保ジャパンの戦いぶりについては、以下のように評している。
「日本が我々から完全にボールを奪い取り、隠すように保持したため、パラグアイは試合を通してボールを追いかけるしかなかった。サムライジャパンにゲームを完全に支配されただけでなく、サイド攻撃やセットプレーで多くのチャンスを作り出された。彼らのスピードと、プレスやボール奪取における強度は圧倒的な差を感じた」
森保ジャパンの次戦、10月14日にブラジル代表に挑む。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のパラグアイ戦出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！６人が５点台の厳しい評価。最高点は圧倒的な存在感を発揮したボランチ
立ち上がりはゲームの主導権を握った日本だったが、20分に先制点を与える。最終ラインの背後に抜け出したミゲル・アルミロンにボレーシュートを叩き込まれた。しかしその６分後、小川航基の放ったミドルを相手GKがセーブしきれず、そのままゴールに吸い込まれて同点に追いつく。
パラグアイメディア『VERSUS』は、「我々は苦戦を強いられ、試合の大部分でボールを追いかける展開となったが、効果的なプレーで反撃し、ゴールを決めた。しかし、試合終了までわずか数分というところで同点に追いつかれた」と日本戦をレポートした。
また、森保ジャパンの戦いぶりについては、以下のように評している。
「日本が我々から完全にボールを奪い取り、隠すように保持したため、パラグアイは試合を通してボールを追いかけるしかなかった。サムライジャパンにゲームを完全に支配されただけでなく、サイド攻撃やセットプレーで多くのチャンスを作り出された。彼らのスピードと、プレスやボール奪取における強度は圧倒的な差を感じた」
森保ジャパンの次戦、10月14日にブラジル代表に挑む。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のパラグアイ戦出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！６人が５点台の厳しい評価。最高点は圧倒的な存在感を発揮したボランチ