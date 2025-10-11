¥¿¥ß¥ä¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö1/24 NISSAN ¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó ¥»¥À¥ó 2000 ¥¿ー¥Ü GT-EŽ¥S¡×ºÆÈÎÊ¬¤òËÜÆüÈ¯Çä¡ª
¡¡¥¿¥ß¥ä¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö1/24 NISSAN ¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó ¥»¥À¥ó 2000 ¥¿ー¥Ü GT-EŽ¥S¡×ºÆÈÎÊ¬¤ò10·î11Æü¤´¤í¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï3,520±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢6ÂåÌÜNISSAN ¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¥¹¥Ýー¥ÄÀ¤Î¹â¤¤¥°¥ìー¥É¡¢2000¥¿ー¥Ü GT-EŽ¥S¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ëÁÈ¤ßÎ©¤Æ¥¥Ã¥È¡£¥·¥ãー¥×¤Ê¥Îー¥º¤ò»ý¤ÄÄ¾Àþ´ðÄ´¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1/24¥¹¥±ー¥ë¤Ç¡¢¥µ¥¤¥º¤Ï192¡ß73¡ß62mm¡ÊÁ´Ä¹¡ßÁ´Éý¡ßÁ´¹â¡Ë¡£
¡¡¥Ð¥±¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¤Î¥·ー¥È¤òÁõÈ÷¤·¤¿¼¼Æâ¤ä¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¡¦¥¹¥È¥é¥Ã¥È¡¢¥ê¥ä¡¦¥»¥ß¥È¥ìー¥ê¥ó¥°¤Î»ÍÎØÆÈÎ©¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤âÎ©ÂÎ´¶Ë¤«¤Ë¥â¥Ç¥ë²½¡£¥¿¥¤¥ä¤Ï¥ê¥¢¥ë¤Ê¹çÀ®¥´¥àÀ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃåºÂ»ÑÀª¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¿Í·Á1ÂÎ¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼¼Æâ¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥¬¥¤¥É¥·¥¹¥Æ¥àÍÑ¥Ñ¥Í¥ë¤Î¥Þー¥¯¤ò¿·¤¿¤Ë¥»¥Ã¥È¡£¼Â¼Ö¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¡Ö2000GT TURBO¡×¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ï¥ì¥Ã¥É¤È¥·¥ë¥Ðー¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥éー¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë2¼ïÎà¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
