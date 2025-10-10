¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó¡Ù¥´¥ó¥Ù¤¬¼çÌò¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤¬Á´¹ñ5ÅÔÉÜ¸©¤Ç³«ºÅ¡ª Àè¹ÔÈ¯Çä¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¥À¥¤¥Ê¡¼ÊÁ¥°¥Ã¥º¤Î¹ØÆþ¤Ç¡¢¸ÂÄê¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬Ìã¤¨¤ë

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´11Ëç)

¡¡¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤À¤¤¤¹¤­¤Ê¥´¥ó¥Ù¤¬¼çÌò!? ¥Ý¥±¥Ô¡¼¥¹¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡¢ÃíÌÜ¤ÏÀè¹ÔÈ¯Çä¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡ª

¡¡¥Ý¥±¥â¥ó¤È¤Ë¤ó¤²¤ó¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ë¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö¥Ý¥±¥Ô¡¼¥¹¡×¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤¬¡¢10·î24Æü¤«¤é½ç¼¡³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª

¡¡º£²ó¤Î¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢Â¿¿ô¤Î¥°¥Ã¥º¤¬Àè¹ÔÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬Âç¤­¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤À¤¤¤¹¤­¤Ê¥´¥ó¥Ù¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¡ÊÀÇ¹þ3,630±ß¡Ë¤È¡Ö¥Ü¡¼¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡×¡ÊÀÇ¹þ1,980±ß¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ì¥È¥í¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¥À¥¤¥Ê¡¼¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¡Ö¥Ñ¥¿¥Ñ¥¿¥á¥â¡×¡ÊÀÇ¹þ770±ß¡Ë¤ä¡Ö¥Õ¥ì¡¼¥¯¥·¡¼¥ë¡×¡ÊÀÇ¹þ660±ß¡Ë¡¢Á´12¼ï¤Î¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¡Ê³ÆÀÇ¹þ550±ß¡Ë¤âÅÐ¾ì¡£

¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤×¤Ë¥­¥å¥ó¥é¥¤¥È¡¿¥ß¥ß¥Ã¥­¥å¡×¡ÊÀÇ¹þ3,520±ß¡Ë¤ä¡¢¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤È¥Ë¥ã¥¹¥Ñ¡¼¤Î¡Ö¥Ñ¥Õ¥§¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Á¥ã¡¼¥à¡×¡Ê³ÆÀÇ¹þ2,970±ß¡Ë¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¥¹¥È¥¢¸ÂÄê¤Ç¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¥¢¤Ï¿ÀÆàÀî¸©¡¦°¦ÃÎ¸©¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Á´¹ñ5ÅÔÉÜ¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

¡Ê°Ê²¼¡¢¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤è¤ê¡Ë

¡¡¡Ö¥Ý¥±¥Ô¡¼¥¹ POP UP STORE by VILLAGE VANGUARD¡×10·î¤«¤é¿ÀÆàÀî¸©¡¦°¦ÃÎ¸©¡¢11·î¤«¤éÂçºåÉÜ¡¦ÅìµþÅÔ¡¦²¬»³¸©¤Ë¤Æ³«ºÅ¡ª

¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÇòÀîÆÆÅµ¡Ë¤Ï¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤Î¡È¥Ô¡¼¥¹¡É¤ÊÊë¤é¤·¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö¥Ý¥±¥Ô¡¼¥¹¡×¤ÎPOP UP STORE¡Ö¥Ý¥±¥Ô¡¼¥¹ POP UP STORE by VILLAGE VANGUARD¡×¤ò¡¢10·î¤«¤é¿ÀÆàÀî¸©¡¦°¦ÃÎ¸©¡¢11·î¤«¤éÂçºåÉÜ¡¦ÅìµþÅÔ¡¦²¬»³¸©¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£

¡¡¥Ý¥±¥â¥ó¤È¤Ë¤ó¤²¤ó¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ë¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö¥Ý¥±¥Ô¡¼¥¹ POP UP STORE by VILLAGE VANGUARD¡×¡£
¡¡º£²ó¤Ï¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤À¤¤¤¹¤­¤Ê¥´¥ó¥Ù¤¬Í·¤Ó¤ËÍè¤Æ¡¢POP UP STORE¤¬¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤¤¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª

¡¡POP UP STOREÀè¹ÔÈ¯Çä¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª

¡¡³«ºÅ²ñ¾ì
¡¡¢£¿ÀÆàÀî¸©
¡¡²£ÉÍ¥Ó¥Ö¥ì
¡¡2025Ç¯10·î24Æü(¶â)¡Á11·î3Æü(·î¡¦½Ë)
¡¡¢£°¦ÃÎ¸©
¡¡¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë²¬ºê
¡¡2025Ç¯10·î24Æü(¶â)¡Á11·î3Æü(·î¡¦½Ë)
¡¡¢£ÂçºåÉÜ¡¡
¡¡Å·²¦»û¥ß¥ª
¡¡2025Ç¯11·î8Æü(ÅÚ)¡Á11·î16Æü(Æü)
¡¡¢£ÅìµþÅÔ
¡¡¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£¥¢¥ë¥¿
¡¡2025Ç¯11·î14Æü(¶â)¡Á11·î24Æü(·î¡¦¿¶)
¡¡¢£²¬»³¸©
¡¡¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë²¬»³¡¡
¡¡2025Ç¯11·î29Æü(ÅÚ)¡Á12·î14Æü(Æü)

¡¡¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤Ï»ÜÀß±Ä¶È»þ´Ö¤Ë½à¤¸¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï»ÜÀß¸ø¼°HP¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤ÎÊÑ¹¹¡¦Î×»þµÙ¶È¤Î¼Â»Ü¤Ê¤ÉÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¾ðÊó

¡¡¡Ö¥Ý¥±¥Ô¡¼¥¹ POP UP STORE by VILLAGE VANGUARD¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Ý¥±¥Ô¡¼¥¹¡×¾¦ÉÊ¤ò2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ªÇã¤¤¾å¤²¤´¤È¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡ÊÁ´3¼ï¡Ë¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£

¡¡¢¨³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¢¨¤´ÍÑ°Õ¤Î¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

Àè¹ÔÈ¯Çä¾¦ÉÊ

¡¡¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¿¥´¥ó¤Ù¡¡¡ï3,630¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë

¡¡¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¿¥Ü¡¼¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡¿¥´¥ó¥Ù¡¡¡ï1,980¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡¡

¡¡¥Ñ¥¿¥Ñ¥¿¥á¥â¡¡¥À¥¤¥Ê¡¼¡¡¡ï770¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë

¡¡¥Õ¥ì¡¼¥¯¥·¡¼¥ë¡¡¥À¥¤¥Ê¡¼¡¡¡ï660¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë

¡¡¥Ý¥±¥Ô¡¼¥¹¡¿¤Á¤ç¤³¤ó¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëŽ±Ž¸ŽØŽÙŽ½ŽÀŽÝŽÄŽÞ~Diner~¡Ê¥é¥ó¥À¥àÁ´12¼ï¡Ë¡¡³Æ¡ï550¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë

¡¡¢¨Á´12¼ï¤Î¤¦¤Á1¼ï¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¤¿¤á¼ïÎà¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ê£¿ô¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤âÁ´¼ïÎàÂ·¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢½ÅÊ£¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡¥Ý¥±¥Ô¡¼¥¹¡¿¤×¤Ë¥­¥å¥ó¥é¥¤¥È¡¿¥ß¥ß¥Ã¥­¥å¡¡¡ï3,520¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë


¡¡ŽÎŽßŽ¹ŽËŽßŽ°Ž½ ŽËŽßŽ¶ŽÁŽ­Ž³¤ÎŽ·Ž¬Ž×ŽÒŽÙŽÊŽßŽÌŽª¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßŽÁŽ¬Ž°ŽÑ¡¡¡ï2,970¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë

¡¡ŽÎŽßŽ¹ŽËŽßŽ°Ž½ ŽÆŽ¬Ž½ŽÊŽßŽ°¤ÎŽÌŽÞŽÙŽ°ŽÍŽÞŽØŽ°ŽÊŽßŽÌŽª¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßŽÁŽ¬Ž°ŽÑ¡¡¡ï2,970¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë

¡¡¤½¤ÎÂ¾¾¦ÉÊ¤âÂ¿¿ôÅ¸³«Ãæ¤Ç¤¹¡ª
¡¡¢¨Àè¹ÔÈÎÇä¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¥Ý¥±¥Ô¡¼¥¹ POP UP STORE by VILLAGE VANGUARD¡×¤Î¤ß¤Î¤ª¼è¤ê°·¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¥Ý¥±¥Ô¡¼¥¹¤È¤Ï

¡¡À¤³¦¤Î¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤ë¡¢¤Á¤¤¤µ¤Ê¤Þ¤Á¡£
¡¡¥Ý¥±¥â¥ó¤È¤Ë¤ó¤²¤ó¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ë¡¢¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤Î¤¯¤é¤·¤Ï¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤­¤Þ¤Þ¡¢¼«Í³¤ÊËèÆü¡£
¡¡¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ª¤Ò¤ë¤Í¤·¤¿¤ê¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¤Ï¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¤·¤¿¤ê¡£
¡¡¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤Î¡¢¡È¥Ô¡¼¥¹¡É¤Ê¤¯¤é¤·¡£
¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£

¡¡¥Ý¥±¥Ô¡¼¥¹ Pokémon Peaceful Place¡¡
¡¡https://www.pokemon.jp/special/pokepeace/

¡¡©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
¡¡¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ý¥±¥â¥ó¡¦Pokémon¤ÏÇ¤Å·Æ²¡¦¥¯¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¥º¡¦¥²¡¼¥à¥Õ¥ê¡¼¥¯¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£

³Æ¼ïURL

¡¡¢£¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É¸ø¼°HP
¡¡https://www.village-v.co.jp/
¡¡¢£¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
¡¡http://vvstore.jp/?utm_source=press
¡¡¢£¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É¸ø¼°X
¡¡https://twitter.com/vv__official
¡¡¢£¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É¸ø¼°Instagram
¡¡https://www.instagram.com/village_vanguard/

¡¡¡Ú¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¡¡¡Ô¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É¥³¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¡Õ
¡¡TEL¡§0120-911-790 ¡ÊÊ¿Æü10:00-18:00¡Ë