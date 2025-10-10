スズキ新型「ちいさなSUV」発売！ 最上級より「34万円オトク」＆「リッター約23キロ」の低燃費が魅力！ “メーカー初採用”の装備もあるシンプル仕様！ 「クロスビー」最安モデルとは？

大刷新された新型の最安グレードとは？

スズキは2025年10月2日、コンパクトSUV「クロスビー」のビッグマイナーチェンジモデルを発表し、同日より発売しました。

内外装からパワートレインまで全面的な進化を遂げた同車ですが、なかでも最も手頃な価格で購入できるエントリーグレードは、どのような仕様なのでしょうか。

インテリアにはメーカー初の装備も！

クロスビーは、2017年12月に初登場したコンパクトSUVです。軽乗用車「ハスラー」にも通じる個性的で親しみやすいデザインを特徴とし、ワゴンの使い勝手とSUVの力強さを融合させたモデルとして人気を集めています。

2025年10月2日に実施された今回のビッグマイナーチェンジでは、まるでフルモデルチェンジのような大幅な進化を遂げました。

外観はよりタフでSUVらしいスタイルへと刷新され、内装も質感を高めた仕上がりに。さらに、先進安全装備には最新技術が採用されています。

エンジンは従来の1リッターターボから1.2リッター自然吸気へ変更され、燃費性能が大幅に向上しました。

パワーユニットはコンパクトカー「スイフト」や「ソリオ」と同型のものを搭載しています。

そんな新型クロスビーのなかでも最もリーズナブルなグレードが「HYBRID MX 2WD CVT」です。

ボディサイズは全グレード共通で、全長3760mm×全幅1670mm×全高1705mm、ホイールベースは2435mm、最低地上高は180mmとなっています。

タイヤは16インチを装着し、エントリーモデルのHYBRID MXではフォグランプが非装備。

アルミホイールの設定もなく、スチールホイールにフルホイールキャップを組み合わせています。

ボディカラーはモノトーン4色、ツートーン9色の豊富なカラーバリエーションを用意。

内装にはブラウンステッチを施した撥水ファブリックシートを採用しています。

室内はコンパクトなボディながら、室内長2165mmを確保し、広々とした空間を実現。

後席は前後165mmのスライドとリクライニング機能を備え、快適性を高めています。

ステアリングホイールとシフトノブはウレタン製で、上位グレードにあるメッキやシルバー加飾は省かれています。

走行関係では、2WDモデルにはスポーツモード、スノーモード、グリップコントロール、ヒルディセントコントロールが非搭載。

また、ステアリングヒーターやパドルシフトも装備されていません。

メーターはスズキ車として国内初となる7インチカラーディスプレイを採用。

パーキングブレーキはHYBRID MXでは足踏み式（フットパーキングブレーキ）を採用し、上位グレードとの違いとして電動パーキングブレーキ＋ホールド機能が省かれています。

標準装備の先進安全技術「スズキ セーフティ サポート」には、ミリ波レーダーと単眼カメラを組み合わせた衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」をはじめ、「アダプティブクルーズコントロール（ACC）」や「車線維持支援機能」などを搭載しています。

パワートレインは1.2リッター自然吸気直列3気筒エンジンにモーターを組み合わせたマイルドハイブリッドを採用。

トランスミッションは従来の6速ATからCVTへと変更され、駆動方式はFF（2WD）。燃費はWLTCモードで22.8km／Lを実現しています。

なお、HYBRID MX 2WD CVTの価格（消費税込み）は215万7100円。一方、最上級グレードとなる「HYBRID MZ 4WD CVT」は250万300円で、その差は34万3200円となっています。