米倉涼子に世間の注目が集まっている。9月以降、イベントを続けて欠席した上、これまで頻繁に更新してきた公式SNSも2カ月ほど投稿が見られないのだ。

「『NEWSポストセブン』によると、米倉さんは9月17日に『BARNEYS NEW YORK』が銀座本店のリニューアルオープンを祝したセレモニーに出演予定だったものの、開催直前に体調不良を理由に降板したといいます。また同月25日に、英国高級自動車ブランド『ジャガー・ランドローバー』の日本法人が主宰するイベントでSUV『ディフェンダー』のアンバサダーに就任する予定だったものの、直前に辞退を申し出て、発表会の開催が中止になったということです。さらに10月6日、『クラリーノ美脚大賞』の授賞式を体調不良のために欠席しました。現在、米倉さんの体調を心配する声が集まっています」（芸能記者）

米倉は2020年に長年所属してきた事務所を独立し、自身の個人事務所を設立。さらに活動の幅を広げてきた。一方で体調不良に悩まされ、2019年には「脳脊髄液減少症」を患っていることを公表。さらに2022年には『急性腰痛症及び仙腸関節障害による運動機能障害』のためにドクターストップがかかり、思い入れのある主演ミュージカル「CHICAGO」を降板した。

「その後、表舞台に復帰したものの、2025年6月に行われたスイスの高級時計ブランド『ウブロ』のイベントに登場した際には、米倉さんが″激やせ″して見える、とSNSなどで指摘されていました。その後、8月に開催された自身が主催するスペシャルステージ『RYOKO YONEKURA - DISFRUTA DISFRUTA -』に出演した際には、元気な姿を見せていましたが……」（前出・スポーツ紙記者）

激動が続く米倉を支えてきたのが、恋人として報じられているアルゼンチンダンサー、ゴンサロ・クエッショ氏だ。米倉が趣味でアルゼンチンタンゴを習い始めたことで2人は出会い、講師と生徒という関係から交際をスタートさせたと言われている。2019年4月に放送された『アナザ―スカイ』（日本テレビ系）では、米倉のダンスの先生としてゴンサロ氏が登場したこともあった。だが、その彼にも“異変”が見られている。

「米倉さんとゴンサロ氏は、2020年に『女性自身』で熱愛を報じられました。その後も交際は順調のようで、仲良く国内旅行をする様子なども報じられてきました。

ただ、世界で活躍するダンサーのゴンサロ氏は海外に滞在する時間も長く、米倉さんはいつも一緒に過ごしているわけではないようです。そして、彼は10月から都内のダンス教室で講師を務める予定でしたが、その教室のSNSが10月6日、《Gonzalo先生が諸事情により帰国が延期になった》として、イベントの延期を急遽発表したのです。2人の周辺で何かあったのではないかと注目されています」（芸能記者）

米倉には一日も早く元気な姿を見せて、この“沈黙”の間に起きていたことを報告してほしいものだが……。