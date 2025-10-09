家飲み派に人気の「発泡酒＆新ジャンル」をフードアナリスト・中山秀明さんが徹底テイスティング！ クリアな爽快感が光る「クリアアサヒ」、どっしり厚みの「本麒麟」、おかわり必至の「ゴールドスター」、季節で変わる「金麦」――それぞれの個性と料理との相性を深掘りしました。

キンキンに冷やして飲みたくなるおいしさ

クリアアサヒ

アルコール成分：5％

原材料：発泡酒（国内製造）（麦芽、ホップ、大麦、米、コーン、スターチ）、スピリッツ（大麦）

「ファーストタッチでモルティなコクやうまみを感じさせつつ、付随して上品な香りとシャープな苦みも。そこからスパッと、強めのキレがウォッシュアウト。キンキンに冷やして飲みたくなるおいしさです。

これは、『アサヒスーパードライ』にも通じる辛口な方向性。商品名でもある、クリアで軽快なテイストは、ある種王道ともいえるでしょう。

フードペアリングには合わせる料理を選ばない万能さがありますが、たとえば唐揚げや餃子といった定番つまみとの相性は抜群です。 同社のポートフォリオとして、より余韻までどっしりうまみやコクを味わいたい場合は『アサヒ ザ・リッチ』という住み分けになっている気がします。ビールに、爽快感やのどごしのよさを第一に求める人にはこっちでしょう」（中山）

■クリアアサヒ

キレ：3.5 コク：1.5 苦味：1.5 甘み：1 香り：1

厚みがあり、苦味と爽快感もしっかり

本麒麟

アルコール成分：6％

原材料：発泡酒（国内製造）（麦芽、ホップ、大麦、コーン、糖類）、大麦スピリッツ

「ボディに厚みがあり、口に含んだ瞬間から苦味と爽快感もしっかり。アルコール度数が少々高めの6％ですが、引き算の味覚設計も秀逸で、飲み疲れるような重さは感じません。

とはいえ、『キリン のどごし〈生〉』のようなライトですっきりというキャラクターではないので、よりモルティなビール感を楽しみたい人向けといえるでしょう。

料理には幅広く合いますが、塩味の焼鳥や唐揚げに『キリン のどごし〈生〉』を合わせるなら、『本麒麟』にはタレの焼鳥、醤油味の唐揚げというペアリングが正解です。ぜひ、クロスマッチでどうぞ！」（中山）

■本麒麟

キレ：3 コク：2.5 苦味：2 甘み：2 香り：1.5

おかわりしたくなるおいしさ

ゴールドスター

アルコール成分：5％

原材料：発泡酒（国内製造）（麦芽、ホップ、大麦）、スピリッツ（大麦）

「比較的に市場では後発なブランドですが、クラシカルな“THEビール”的貫禄の一本。たとえば、厚みのある味だったり、主張はなくてもしっかり支える苦みや香りだったり『ヱビス』と『黒ラベル』のDNAは、そういった表情にも生かされていると感じます。



より具体的には、どっしりとしたうまみと、すっきりとしたアフターテイストやキレが高いレベルで両立。そのため、飲みごたえはあっても、飽きずにゴクゴクいける“おかわりしたくなるおいしさ”に優れた商品だと思います。



フードペアリングは基本的に何でも合いますが、ソーセージ、メンチカツ、フライドチキン、ハンバーグなど、ビアホール系洋食の肉料理が特にオススメです」（中山）

■ゴールドスター

キレ：3 コク：2 苦味：1.5 甘み：2.5 香り：1

麦汁の甘みやコクを印象的に感じつつ

金麦

アルコール成分：5％

原材料：発泡酒（国内製造）（麦芽、ホップ、大麦）、スピリッツ（大麦）

「『金麦』は以前より、季節ごとに味をととのえる仕様になっており、今回は、まろやかさが特徴の秋版をテイスティングしました。



味や香りはふわっとモルティで、フルーティー。秋版だからか、麦汁の甘みやコクを印象的に感じつつ、余韻はキリッとしていて爽快さも十分あります。

濃厚すぎず、淡麗すぎずといったバランスがよく、飲み疲れや飽きのこない設計も見事。軽めの前菜からガッツリ系のメインまで、どんな料理にもマッチします。



この秋は、なすの揚げびたし、かぼちゃの煮物、きのこのホイル焼き、さんまの塩焼きなどを合わせてみてはいかがでしょうか。」（中山）

■金麦

キレ：2.5 コク：2 苦味：1.5 甘み：1.5 香り：1.5

