広末涼子の所属事務所、TBS『後夜祭』に抗議 “時速165キロ”クイズに「名誉を著しく毀損する行為」【全文】
俳優・広末涼子の公式サイトが、6日に更新。4日深夜放送のTBSバラエティー『オールスター後夜祭’25秋』（深0：58）の放送内容について「不適切な放送」と抗議した。
【動画】笑顔で…朗読劇出演を伝えていた広末涼子
サイトでは「2025年10月4日に放送されたTBSテレビ「オールスター後夜祭 25秋」において、弊社所属の広末涼子に関する不適切な内容が放映されました。同番組内のクイズコーナーにて、当該タレントの写真とともに「時速165キロを出したことがないのは？」という設問が提示され、出演者による「広末さんは事故を起こした際、時速165キロを出していたと報じられています」との発言が放送されました」と経緯を説明。
続けて「しかしながら、この発言のもととなる情報は公約機関からの発表によるものではなく、また、当該事故については現在も警察による捜査が継続中です。そのような状況下で、本人が関わる事件を笑いの題材として扱うことは、報道・放送に携わる者として極めて不適切であり、本人および関係者の名誉を著しく毀損する行為と考えております」と指摘した。
その上で「このため弊社は、2025年10月6日付で、株式会社TBSテレビに対し、正式に抗議および名誉回復措置を求める内容証明を送付いたしました。併せて、今後同様の行為を繰り返さないよう求めております。報道・表現の自由は尊重されるべきものでありますが、他者の尊厳や人権を侵害する表現が許されるものではないことは言うまでもありません」としている。
番組では「時速165キロを出したことがないのは？」との問題で「大谷翔平」「佐々木朗希」「伊良部秀輝」「広末涼子」との選択肢が。正解は「伊良部秀輝」で、司会から「広末さんは、事故を起こした際、ジープ・グランドチェロキーで時速165キロを出していたと報じられています」との説明がされていた。
■全文
【お知らせ】TBS番組における不適切な放放送について
2025年10月4日に放送されたTBSテレビ「オールスター後夜祭 25秋」において、弊社所属の広末涼子に関する不適切な内容が放映されました。同番組内のクイズコーナーにて、当該タレントの写真とともに「時速165キロを出したことがないのは？」という設問が提示され、出演者による「広末さんは事故を起こした際、時速165キロを出していたと報じられています」との発言が放送されました。
しかしながら、この発言のもととなる情報は公約機関からの発表によるものではなく、また、当該事故については現在も警察による捜査が継続中です。そのような状況下で、本人が関わる事件を笑いの題材として扱うことは、報道・放送に携わる者として極めて不適切であり、本人および関係者の名誉を著しく毀損する行為と考えております。
このため弊社は、2025年10月6日付で、株式会社TBSテレビに対し、正式に抗議および名誉回復措置を求める内容証明を送付いたしました。併せて、今後同様の行為を繰り返さないよう求めております。報道・表現の自由は尊重されるべきものでありますが、他者の尊厳や人権を侵害する表現が許されるものではないことは言うまでもありません。
弊社としては、今後も所属タレントの権利と名誉を守るため、必要な対応を誠実かつ適切に行ってまいります。
2025年10月6日
株式会社R.H
