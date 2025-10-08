この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「国家による弾圧が水面下で起こっている？ドイツで勃発してる「戦う民主主義」について紹介します！」と題した動画で、ドイツの政党「ドイツのための選択肢（AfD）」の候補者が選挙前に相次いで亡くなった一連の騒動について詳しく解説した。

動画冒頭で宮脇氏は「テレビではあんまり報道されていないと思いますが、AfDという政党の候補者がこの数週間で7人も亡くなっていると。ネット上でこれは暗殺だ、国家による弾圧だとものすごい騒ぎになり、イーロンマスクまでコメントを出して、世界的な話題になってます」と語り、SNSを中心に急速に拡大した陰謀論的な噂について触れた。

AfD候補者らが亡くなったのは、ドイツ西部ノルトライン・ヴェストファーレン州。宮脇氏は「立候補者全体で16名が亡くなっており、そのうち7人がAfD。確かに高い数字ではあるが、警察や選挙管理委員会は『事件性は一切なく、統計的にも異常ではない』と発表している」と事実関係も整理。他党候補にも死亡例があり、「高齢者や持病によるケースがほとんど」とデータを冷静に分析した。

しかし、この件が国際的にここまで話題となった背景には、「引退した学者のSNS投稿にイーロンマスクがコメントし、さらにAfDの党首がこれを引用したことで、信憑性が高まってしまい、世界的な騒動になった」と情報拡散の構造を解説。「何が事実か、誰が何を信じるかが分かりづらくなっており、不信感が社会全体を動かすインパクトも大きくなっている」と警鐘を鳴らした。

宮脇氏はAfDが「反ユーロ・反移民・反イスラム・ドイツ民族主義」など過激な主張を掲げていること、その急拡大に社会が警戒している現状についても詳述。「AfDは不当に弾圧されていると訴え、支持者の結束を強めている。一方でドイツの他党は、連立政権を組まないという党派横断の掟を守っている」と現地の複雑な対立構造を紹介した。

「民主的に選ばれた政党を、社会全体が敵視するのはやりすぎでは」との考えに対し、宮脇氏は「ドイツの歴史的トラウマが背景にあり、“戦う民主主義”という憲法理念によって過激政党の台頭を食い止める仕組みがある」と解説した。

最後に、今回の騒動を受け「これからの時代は一時情報や公的機関の公式発表をもとに、社会の分断や投資環境への影響まで広い視点で判断する力、そして情報リテラシーが一層重要になるのでは」と呼びかけ、動画を締めくくった。

YouTubeの動画内容

02:05

AfD候補者連続死亡とドイツ選挙の異常事態
09:36

急伸するAfD~ドイツ政界を揺るがす第二政党の台頭
13:32

分断時代のドイツ、投資家が注視すべき新リスク

