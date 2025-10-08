【乗り換え特集】Windows 10サポート終了、最大34%OFFで新しいパソコンを手に入れるチャンス！Amazonプライム感謝祭
秋のビッグセール「Amazon プライム感謝祭」が10月10日（金）まで開催中です。

今回はセール対象商品からパソコンをご紹介します。
10月14日（火）でWindows 10のサポートが終了するこのタイミング。Windows 11が搭載された新しいパソコンを、お得な価格でゲットできるチャンスです。

使いやすい快適性能。富士通のノートパソコン「FMV WA1/J2」


売れ筋のプレミアムデザインノートパソコン。“Microsoft Office 2024”付きで、届いたらすぐに使うことができます。メモリは16GB、SSDは約512GB。国内有名メーカーの方が安心という人には、特におすすめです。

FMV

富士通 ノートパソコン FMV WA1/J2 (MS Office 2024/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB) AHシリーズ FMVWJ2A152_AZ

134,800円 → 99,800円（26%オフ）

コンパクトで持ち運びも楽々。Lenovoの「IdeaPad Slim 3」


シリーズの中でも価格を抑えたエントリーモデル「IdeaPad Slim 3」。「低価格でコスパが良い」と評判のスリムPCです。14インチモデルや15.3インチモデル、CPUはCore i5/i7、Officeの有無など、様々なラインナップが用意されています。

15.3インチ、インテルCore i7 プロセッサー搭載


Lenovo

【Amazon.co.jp限定】Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 15.3インチ 第13世代 インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載 13620H メモリ16GB SSD512GB MS Office 2024搭載 Windows11 バッテリー駆動16.9時間 重量1.59kg ルナグレー 83K100G5JP ノートPC

145,200円 → 95,800円（34%オフ）

14.0インチ、インテルCore i7 プロセッサー搭載


Lenovo

【Amazon.co.jp限定】Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ 第13世代 インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載 13620H メモリ16GB SSD512GB MS Office 2024搭載 Windows11 バッテリー駆動14.1時間 重量1.39kg ルナグレー 83K00073JP ノートPC

145,200円 → 99,800円（31%オフ）

15.3インチ、インテルCore i5 プロセッサー搭載


Lenovo

【Amazon.co.jp限定】Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 15.3インチ 第13世代 インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載 13420H メモリ16GB SSD512GB MS Office 2024搭載 Windows11 バッテリー駆動16.9時間 重量1.59kg ルナグレー 83K100G4JP ノートPC

133,100円 → 87,800円（34%オフ）

コスパと幅広いラインナップに定評。ASUS「Vivobook 15 M1502YA」


日常用途を中心としたモデルで、手に取りやすい価格帯のモデルの「Vivobook 15 M1502YA」。CPUは「AMD Ryzen 7 7730U」を搭載しており、一般的な作業から、やや負荷のかかる作業まで難なくこなせます。

ASUS

【Amazon.co.jp限定】 ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502YA 15.6インチ AMD Ryzen 7 7730U メモリ16GB SSD 1TB MS Office 2024搭載 Windows 11 バッテリー駆動 12.9時間 重量 1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502YA-R7161BLWS

134,800円 → 97,800円（27%オフ）

その他のおすすめ商品


バッファロー

【Amazon.co.jp限定】バッファロー WiFi ルーター 無線 LAN Wi-Fi 7 11be デュアルバンド 2882+688Mbps エコパッケージ WSR3600BE4P/NBK

10,980円 → 9,330円（15%オフ）

SanDisk

【Amazon.co.jp限定】SanDisk SSD 外付け 1TB USB3.2Gen2 読出最大1050MB/秒 防滴防塵 SDSSDE61-1T00-GH25 エクストリーム ポータブルSSD V2 Win Mac PS4 PS5 エコパッケージ 5年保証

19,980円 → 16,880円（16%オフ）

Lenovo

【Amazon.co.jp限定】Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ 第13世代 インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載 13420H メモリ16GB SSD512GB MS Office 2024搭載 Windows11 バッテリー駆動14.1時間 重量1.39kg ルナグレー 83K00072JP ノートPC

133,100円 → 89,800円（33%オフ）

HP

【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd インテル第13世代 インテル Core i5-1334U 16GBメモリ 512GB SSD Bluetooth 指紋認証 薄型 ナチュラルシルバー 1年間メーカー保証 HP 240 Bluetoothマウス同梱 最新Microsoft Office Home & Business 2024

124,280円 → 109,800円（12%オフ）

プライム感謝祭でポイントアップ ＆ 100,000ポイントが当たるチャンスも


イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上の購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。

→キャンペーン詳細ページを見る


※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
