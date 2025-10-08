【乗り換え特集】Windows 10サポート終了、最大34%OFFで新しいパソコンを手に入れるチャンス！Amazonプライム感謝祭
秋のビッグセール「Amazon プライム感謝祭」が10月10日（金）まで開催中です。
今回はセール対象商品からパソコンをご紹介します。
10月14日（火）でWindows 10のサポートが終了するこのタイミング。Windows 11が搭載された新しいパソコンを、お得な価格でゲットできるチャンスです。
売れ筋のプレミアムデザインノートパソコン。“Microsoft Office 2024”付きで、届いたらすぐに使うことができます。メモリは16GB、SSDは約512GB。国内有名メーカーの方が安心という人には、特におすすめです。
シリーズの中でも価格を抑えたエントリーモデル「IdeaPad Slim 3」。「低価格でコスパが良い」と評判のスリムPCです。14インチモデルや15.3インチモデル、CPUはCore i5/i7、Officeの有無など、様々なラインナップが用意されています。
日常用途を中心としたモデルで、手に取りやすい価格帯のモデルの「Vivobook 15 M1502YA」。CPUは「AMD Ryzen 7 7730U」を搭載しており、一般的な作業から、やや負荷のかかる作業まで難なくこなせます。
イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上の購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
富士通 ノートパソコン FMV WA1/J2 (MS Office 2024/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB) AHシリーズ FMVWJ2A152_AZ
134,800円 → 99,800円（26%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
15.3インチ、インテルCore i7 プロセッサー搭載
14.0インチ、インテルCore i7 プロセッサー搭載
15.3インチ、インテルCore i5 プロセッサー搭載
その他のおすすめ商品
【Amazon.co.jp限定】バッファロー WiFi ルーター 無線 LAN Wi-Fi 7 11be デュアルバンド 2882+688Mbps エコパッケージ WSR3600BE4P/NBK
10,980円 → 9,330円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
【Amazon.co.jp限定】SanDisk SSD 外付け 1TB USB3.2Gen2 読出最大1050MB/秒 防滴防塵 SDSSDE61-1T00-GH25 エクストリーム ポータブルSSD V2 Win Mac PS4 PS5 エコパッケージ 5年保証
19,980円 → 16,880円（16%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
プライム感謝祭でポイントアップ ＆ 100,000ポイントが当たるチャンスも
イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上の購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります