「トランスフォーマー AOTP」で「クインタスプライム」や「ブラストオフ」など6製品が2026年3月下旬発売
「AOTP-23 クインタスプライム」
タカラトミーは、アクションフィギュア「トランスフォーマー エイジ・オブ・ザ・プライム（AOTP）」シリーズより新製品を2026年3月下旬に発売する。
今回発売されるのは、「AOTP-23 クインタスプライム」、「AOTP-24 ブラストオフ」、「AOTP-25 サーショット」、「AOTP-26 クイックストライク」、「AOTP-27 ジャンキオンジャロピー」、「AOTP-28 サイドウェイズ」の6製品。価格は各4,400円となっている。
「エイジ・オブ・ザ・プライム」は、トランスフォーマのアニメ/コミックなどから商品化を行なう「ジェネレーションズ」から発生したシリーズ。シリーズの中核はトランスフォーマーの始祖となる「13人のプライム」に焦点を当てており、これまで商品化されることが少なかった伝説のプライム達が展開されていく。
AOTP-23 クインタスプライム
価格：4,400円
全高：約146mm
JANコード：4904810085904
クインタスプライムは、サイバトロン星で誕生した最初の13人と呼ばれるプライムのひとりで、ロボットモードからスペースシップに変形する。
新たな生命を産みだすことができるエンバーストーンを有しており、ユニクロンとの戦争の後には宇宙を放浪して多くの惑星に様々な生命体を誕生させたと言われている。クインタスプライムが旅した星々では、残された太古の遺跡からクインタスの紋章が発見される。
【セット内容】
クインタスプライム本体×1、エンバーストーン×1、取扱説明書×1
AOTP-24 ブラストオフ
価格：4,400円
全高：約137mm
JANコード：4904810098904
ブラストオフは、兵器車両に変形するディセプティコンの攻撃部隊コンバッティコンの宇宙兵で軍用スペースシャトルに変形する。また、ブラストオフを含むコンバッティコン5体（「AOTP-24 ブラストオフ」以外は別売り）と合体することで巨大兵士ブルーティカスが完成（ブラストオフは右腕部に合体）する。
【セット内容】
ブラストオフ本体×1、尾翼パーツ×1、武器×2、取扱説明書
AOTP-25 サーショット
価格：4,400円
全高：約145mm
JANコード：4904810085874
サーショットは、ターゲットマスターの射撃員でロボットモードからスペースバギーに変形する。サーショットは、いかなる地形の戦闘でも狙いを外すことはなくターゲットを破壊できる優秀なスナイパー。パートナーのスポイルスポート2連装のレーザー銃に変形して彼の狙撃を補佐する。
【セット内容】
サーショット本体×1、スポイルスポート本体×1、取扱説明書
AOTP-26 クイックストライク
価格：4,400円
全高：約138mm
JANコード：4904810085881
クイックストライクは、ロボットからサソリとコブラが融合したビーストモードに変形するヒューザー戦士。正確は残忍かつ狡猾で、メガトロンの命令を確実に実行しようという忠誠心は持っていると思われるが、戦況によっては仲間を裏切ることに躊躇はしない。
【セット内容】
クイックストライク本体×1、取扱説明書
AOTP-27 ジャンキオンジャロピー
価格：4,400円
全高：約135mm
JANコード：4904810085898
宇宙のゴミから何でも作ってしまう種族ジャンキオンの一員であるジャンキオンジャロピーは、ロボットモードから装甲車に変形する。ボディを複数のパーツに分離させ、仲間のジャンキオンと合体して新たなビークル形態を構成したり、武器パーツとして合体し、他のトランスフォーマーをパワーアップさせることができる。
その名前とは異なり、常に最新のゴミパーツを使用して日々自らのボディや武器をパワーアップさせている探究者として仲間のジャンキオン達からも一目置かれている。
【セット内容】
ジャンキオンジャロピー本体×1、マフラーパーツ×2、本体パーツ×2、エンジンパーツ×2、武器パーツ×1、取扱説明書×1
AOTP-28 サイドウェイズ
価格：4,400円
全高：約150mm
JANコード：4904810991670
サイドウェイズはロボットモードから高性能なステルス機能を有したエイリアンジェットに変形する。彼の発する言葉は全てのトランスフォーマー達のブレインサーキットを混乱の迷宮に陥れるノイズとなる。
オートボットとディセプティコンのエンブレムを都合良く使い分け、謎に包まれた巨大な意志に従い暗躍する。プラネットキーを所持しており、左腕の武器は展開して強靭な盾となり、脚部に装備したウイングを両刃の大剣として使用する。
【セット内容】
サイドウェイズ本体×1、シールドパーツ×1、ウイングパーツ×2、プラネットキー×1、取扱説明書×1
(C) ＴＯＭＹ
※画像は試作品および設計データを使用したCGです。最終仕様と形状、カラーリングが異なる場合があります