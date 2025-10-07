NY株式6日（NY時間11:09）（日本時間00:09）
ダウ平均　　　46688.49（-69.79　-0.15%）
ナスダック　　　22894.98（+114.47　+0.50%）
CME日経平均先物　48680（大証終比：+490　+1.01%）

欧州株式6日GMT15:09
英FT100　 9482.25（-9.00　-0.09%）
独DAX　 24392.51（+13.71　+0.06%）
仏CAC40　 7975.29（-106.25　-1.31%）

米国債利回り
2年債　 　3.584（+0.008）
10年債　 　4.140（+0.021）
30年債　 　4.739（+0.027）
期待インフレ率　 　2.343（+0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.716（+0.018）
英　国　　4.724（+0.034）
カナダ　　3.204（+0.017）
豪　州　　4.333（0.000）
日　本　　1.682（+0.025）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝61.34（+0.46　+0.76%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3978.30（+69.40　+1.78%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝124710.56（+1945.98　+1.59%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1870万4090（+291858　+1.59%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ