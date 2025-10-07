ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は６９ドル安 ナスダックはプラス圏での推移
NY株式6日（NY時間11:09）（日本時間00:09）
ダウ平均 46688.49（-69.79 -0.15%）
ナスダック 22894.98（+114.47 +0.50%）
CME日経平均先物 48680（大証終比：+490 +1.01%）
欧州株式6日GMT15:09
英FT100 9482.25（-9.00 -0.09%）
独DAX 24392.51（+13.71 +0.06%）
仏CAC40 7975.29（-106.25 -1.31%）
米国債利回り
2年債 3.584（+0.008）
10年債 4.140（+0.021）
30年債 4.739（+0.027）
期待インフレ率 2.343（+0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.716（+0.018）
英 国 4.724（+0.034）
カナダ 3.204（+0.017）
豪 州 4.333（0.000）
日 本 1.682（+0.025）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝61.34（+0.46 +0.76%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3978.30（+69.40 +1.78%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝124710.56（+1945.98 +1.59%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1870万4090（+291858 +1.59%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
