CONVERSE×PENDLETONコラボ♡アメリカンヘリテージ香るALL STAR新作
老舗ブランド〈PENDLETON（ペンドルトン）〉と〈CONVERSE（コンバース）〉のコラボレーションによる「ALL STAR AGED HI / PENDLETON」が2025年10月15日（水）より発売されます。アメリカンヘリテージを感じさせるウールファブリックを採用し、クラシックとモダンを融合した一足に。上質な素材と洗練されたディテールが、大人の秋スタイルを格上げしてくれます♡
CONVERSE×PENDLETONコラボが実現
〈CONVERSE〉と〈PENDLETON〉がタッグを組んだ「ALL STAR AGED HI / PENDLETON」は、両ブランドのクラフトマンシップが光る特別なモデル。
PENDLETONの代表的なボードシャツをイメージしたオンブレチェック柄のウールを、尾州産の上質素材で表現。
さらに、タン部分には両ブランドのロゴが並ぶオリジナルネームを施し、コラボレーションならではの限定感を漂わせます。
クラシックな魅力を現代に落とし込んだ一足
ベースとなる「ALL STAR AGED」シリーズは、ヴィンテージ感と履き心地を両立。
洗い加工を施したアッパーや艶出し加工の生成りテープ、6mm幅のコットンシューレースなど、ディテールにまでこだわりが詰まっています。
クッション性に優れたインソールが快適な履き心地を実現し、低めのトウスプリングがクラシックなシルエットを際立たせます♪
商品情報と展開店舗をチェック
ALL STAR AGED HI / PENDLETON
価格：15,400円（税込）
クラシカルな魅力と、モダンな感性を融合した一足。秋冬ファッションの主役になること間違いなしです。
サイズ：22.0～28.0、29.0、30.0cm（カラー：ブラック/グレイ）
発売日：2025年10月15日（水）より順次発売予定
展開店舗：White atelier BY CONVERSE／CONVERSE STORE／CONVERSE OFFICIAL ONLINE SHOP／CONVERSE TOKYO／PENDLETON WOOLEN MILLS JAPAN OFFICIAL STORE
～CONVERSEコラボで叶える上質スタイル～
CONVERSE×PENDLETONの「ALL STAR AGED HI / PENDLETON」は、アメリカンヘリテージのエッセンスを纏った唯一無二のスニーカー。
クラシックなデザインに上質なウール素材が映え、履くたびに気分が高まります。普段使いから特別なお出かけまで、あなたの秋冬コーデを上品に彩ってくれるはずです♡