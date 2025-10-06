CONVERSE×PENDLETONコラボ♡アメリカンヘリテージ香るALL STAR新作

老舗ブランド〈PENDLETON（ペンドルトン）〉と〈CONVERSE（コンバース）〉のコラボレーションによる「ALL STAR AGED HI / PENDLETON」が2025年10月15日（水）より発売されます。アメリカンヘリテージを感じさせるウールファブリックを採用し、クラシックとモダンを融合した一足に。上質な素材と洗練されたディテールが、大人の秋スタイルを格上げしてくれます♡

CONVERSE×PENDLETONコラボが実現

〈CONVERSE〉と〈PENDLETON〉がタッグを組んだ「ALL STAR AGED HI / PENDLETON」は、両ブランドのクラフトマンシップが光る特別なモデル。

PENDLETONの代表的なボードシャツをイメージしたオンブレチェック柄のウールを、尾州産の上質素材で表現。

さらに、タン部分には両ブランドのロゴが並ぶオリジナルネームを施し、コラボレーションならではの限定感を漂わせます。

クラシックな魅力を現代に落とし込んだ一足

ベースとなる「ALL STAR AGED」シリーズは、ヴィンテージ感と履き心地を両立。

洗い加工を施したアッパーや艶出し加工の生成りテープ、6mm幅のコットンシューレースなど、ディテールにまでこだわりが詰まっています。

クッション性に優れたインソールが快適な履き心地を実現し、低めのトウスプリングがクラシックなシルエットを際立たせます♪

商品情報と展開店舗をチェック

ALL STAR AGED HI / PENDLETON



価格：15,400円（税込）

クラシカルな魅力と、モダンな感性を融合した一足。秋冬ファッションの主役になること間違いなしです。

サイズ：22.0～28.0、29.0、30.0cm（カラー：ブラック/グレイ）

発売日：2025年10月15日（水）より順次発売予定

展開店舗：White atelier BY CONVERSE／CONVERSE STORE／CONVERSE OFFICIAL ONLINE SHOP／CONVERSE TOKYO／PENDLETON WOOLEN MILLS JAPAN OFFICIAL STORE

～CONVERSEコラボで叶える上質スタイル～

CONVERSE×PENDLETONの「ALL STAR AGED HI / PENDLETON」は、アメリカンヘリテージのエッセンスを纏った唯一無二のスニーカー。

クラシックなデザインに上質なウール素材が映え、履くたびに気分が高まります。普段使いから特別なお出かけまで、あなたの秋冬コーデを上品に彩ってくれるはずです♡