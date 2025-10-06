映画『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ Bloom Garden Party』が2026年春に公開されることが決定した。

参考：『ラブライブ！』は“現実”とのリンクも醍醐味に 受け継がれていくエモーショナルな物語

『ラブライブ！』は、女子高校生が学校で活動するアイドル、“スクールアイドル”を通して夢を叶えていく姿を描くプロジェクト。「みんなで叶える物語」をテーマに、オールメディアでの展開を行っている。最初のシリーズとなる『ラブライブ！』を皮切りに、『ラブライブ！サンシャイン!!』『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』『ラブライブ！スーパースター!!』『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』といった新たな作品を次々と展開し、メンバーのストーリーを描いたTVアニメの放送や、メンバーを担当するキャストによるライブイベントの開催などが行われている。2025年6月30日にシリーズは15周年を迎えた。

「蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」は、2023年にリリースされたスマートフォン向けアプリ『Link！Like！ラブライブ！』をメインに、メンバーおよびキャストによる動画配信、雑誌展開、楽曲CDのリリース、ライブイベントなど、オールメディアで展開中のバーチャルスクールアイドル。金沢の私立蓮ノ空女学院を舞台とし、入学や卒業といったメンバーの高校生活がリアルタイムと同じ時間で進行している。2025年に、スマートフォン向けアプリ『Link！Like！ラブライブ！』は2周年を迎え、3Dアニメーション映画化が決定、さらに10月からは5thライブツアーも開催中だ。

あわせて公開されたティザービジュアルでは、105期スクールアイドルクラブ全員でイベント「Bloom Garden Party」の準備に奮闘する姿が、本編同様の3Dアニメーションで描かれている。

（文＝リアルサウンド編集部）