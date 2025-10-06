風間俊介とSnow Manの阿部亮平が東京ディズニーランドで『ディズニー・ハロウィーン』を満喫するツーショットが、『ZIP!』（日本テレビ系）公式Instagramで公開された。

【写真＆動画】風間俊介と阿部亮平がディズニー・ハロウィーンではしゃぐツーショット

■『ZIP!』月曜パーソナリティを務める風間と、金曜パーソナリティを務める阿部のSPコラボ企画

『ZIP!』で風間は月曜パーソナリティを、阿部は金曜パーソナリティを務めている。今回SPコラボとして、2人がスペシャルイベント『ディズニー・ハロウィーン』（9月17日～10月31日）を深掘りする企画が、10月6日・10日に放送。

公開された写真では、ミッキーマウスのジャック・オー・ランタンの前で、カチューシャ姿のふたりがポーズ。風間は両手を開いてあげ、阿部は両手を肩の前で握っている。

風間はオバケのミッキーマウスがたくさんプリントされたTシャツ、阿部は映画『ティム・バートンのナイトメアー・ビフォア・クリスマス』に登場するジャックがデザインされたTシャツをまとったハロウィンコーデ。

「ディズニー雑学が止まらない風間とクイズ王阿部の知識合戦。踊る2人にも大注目」と内容も添えられている。

「知性派な風間くんとあべちゃん相性ぴったり」「風間くん目がキラキラしてる」「あべちゃんのおててがかわいい」「踊っているところまで見られてうれしい」などといったファンの声が続々と到着。

また公式Instagramでは番組の動画も公開。風間が「ディズニーシーはまさにあべちゃんと一緒に来たいところなの」と言うと、阿部は「えー！」と目を丸くして笑顔を見せるシーンも収められている。

■「ディズニー雑学が止まらない風間とクイズ王阿部の知識合戦」の相性のよさを感じさせるツーショット

■風間が「ディズニーシーはまさにあべちゃんと一緒に来たいところ」と伝える予告ムービー