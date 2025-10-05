今回は、さんざんお嫁さんに意地悪してきた義母の末路について、エピソードを紹介します。

これぞ因果応報…？

「嫁である私にやたらと厳しい義母が、正直大嫌いです。義母は妊娠中、つわりがひどい私をこき使うなど、ひどい態度でした。その後無事出産しましたが、帝王切開の傷がひどくつらいのに、『家を掃除しろ』と私に命令し、なんと家全体を大掃除させられたんです。他にも『本当に息子の子なの？ 全然似てないわ』など暴言を吐かれ続け、心身ともにボロボロに。

そこで私は義母の暴言を録音し、義父や夫に聞かせたんです。すると義父は義母に離婚を言い渡しました。で、あせった義母は、義父に追い出されることになるからか、『あなたたちと一緒に暮らしたい』『家は広いし、部屋も余ってるからいいわよね？』と言ってきたんですが、夫も私も断固拒否。

その後、義母から電話があり『ごめんなさい、今までの言動を反省してる。だから同居したい』と言ってきたのですが、全然反省している様子なんてないです。『私、今忙しいんで！』と言い電話を切り、着信拒否設定し、連絡できないようにしてやりました。

義母は離婚後、慣れないパートをしてひとり寂しく暮らしているそうですが、因果応報じゃないかと思いますね」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2024年2月）

▽ こんな意地悪な義母と同居なんて、受け入れるわけないですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。