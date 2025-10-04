引退するカーショーを登録、剛腕エンリケスらが外れた

ドジャースは4日（日本時間5日）、フィリーズとの地区シリーズのロースター26選手を発表した。マイケル・コンフォート外野手はワイルドカードシリーズに続いてメンバーから外れた。

通算179本塁打を誇る32歳のコンフォートは、昨年12月に1年1700万円（約25億1000万円）でドジャース入り。左の強打者として期待されたが、138試合出場して打率.199、12本塁打、36打点、OPS.638。2015年にメッツでメジャーデビューしてからキャリアワーストの成績に終わった。

エドガルド・エンリケス、ジャスティン・ロブレスキー両投手がメンバーから外れた。最速166キロを誇る23歳のエンリケスは今季22試合登板で2勝1敗、防御率2.37。9月30日（同1日）のレッズとのワイルドカードシリーズでは1死も取れずに2四球1安打1失点していた。ロブレスキーは今季24登板で5勝5敗、防御率4.32。ワイルドカードシリーズでの登板機会はなかった。

今季限りで現役引退するクレイトン・カーショー、アンソニー・バンダ両投手が登録された。右手を亀裂骨折した正捕手ウィル・スミス、キム・ヘソン内野手はワイルドカードシリーズに続いてロースター入り。大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希の日本3選手も登録された。（Full-Count編集部）