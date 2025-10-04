·î³Û200¥É¥ë¤ÎAI¥Ö¥é¥¦¥¶¡Ö¥³¥á¥Ã¥È¡×¤¬ÌµÎÁ¸ø³«¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤Þ¤È¤á¤¬Ä¶¶¯¤¤
Ìò¼Ô¤¬¤É¤ó¤É¤óÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
AI¸¡º÷´ë¶È¤ÎPerplexity¤ÏÊÆ¹ñ»þ´Ö10·î2Æü¡¢Google¤Î¡ÖChrome¡×¤ËÂÐ¹³¤¹¤ëAIÅëºÜ¥Ö¥é¥¦¥¶¡¢Comet¤òÁ´À¤³¦¤ËÌµÎÁÄó¶¡³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇComet¤Ï·î³Û200¥É¥ë¤ÎºÇ¾å°Ì¥×¥é¥ó¡ÖMax¡×²ÃÆþ¼Ô¤Î¤ß¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤ÏÃ¯¤Ç¤âComet¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¤«¤é¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤ÆÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Comet¤ÏAI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥ÈÆâÂ¢¤Î¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ç¡¢Web¸¡º÷¤ä¥¿¥ÖÀ°Íý¡¢¥á¡¼¥ë²¼½ñ¤¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¡£¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Æ±ÜÍ÷Ãæ¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥Èµ¡Ç½¤Ç¥¿¥¹¥¯¤ò´°Î»¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
º£²ó¤ÎCometÌµÎÁ³«Êü¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Google Chrome¤ÎGemini¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Ö¥é¥¦¥¶¤¬AIÅëºÜ¤ÎÎ®¤ì¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤Î¥Ö¥é¥¦¥¶»Ô¾ì¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ëGoogle Chrome¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤Ù¤¯¡¢Perplexity¤Ï¤µ¤é¤ËÄÉ²Ãµ¡Ç½¤â½àÈ÷Ãæ¤È¤Î¤³¤È¡£
º£¸å¤ÏComet¤Î¥â¥Ð¥¤¥ëÈÇ¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢Ê£¿ô¤Î¥¿¥¹¥¯¤òÆ±»þ¤ËÈóÆ±´ü¤Ç½èÍý¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤ÈÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Comet¤Ë¤Ï¡ÖÈ¯¸«¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¡¢AI¤¬½ñ¤¤¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹µ»ö¤¬ÆÉ¤á¤ëµ¡Ç½¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¿Í´Ö¤Ç¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ê¡¢ËÄÂç¤ÊÎÌ¤Î¥½¡¼¥¹¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤ÆAI¤¬½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ó¥Ó¤ê¤Þ¤¹¡£»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤È°Õ³°¤È¥Ï¥Þ¤ë¤«¤â¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¡¢AIÅëºÜ¥Ö¥é¥¦¥¶¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î»þÂå¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£AI¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤ì¤ÐÉ¬¤ºÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦½ã¿èÌµ¹¤¤Ê»×¤¤¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÊø¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¿Ê¤à¤È¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Source: Perplexity, CNBC