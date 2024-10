UNIX系OSにはコマンドや関数の使い方を記したmanページが用意されており、manコマンド(mandb)を用いてmanページの内容を閲覧できます。このmanコマンドには、とあるイースターエッグが仕込まれていましたが、2017年に削除されています。date - Why does man print "gimme gimme gimme" at 00:30? - Unix & Linux Stack Exchangehttps://unix.stackexchange.com/questions/405783/why-does-man-print-gimme-gimme-gimme-at-0030