¹â»ÔÁáÉÄ»á¡¡µÄ°÷É¼64É¼¢ª149É¼·ãÁý¤Î¥ï¥±¡¡ÃÓ¾å¾´»á¤¬Ê¬ÀÏ¡ÖÅÞ°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ»Îµ¤¤ò¸º¤é¤¹¤È¡×
¡¡¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÃÓ¾å¾´»á¡Ê75¡Ë¤¬4ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÃÓ¾å¾´¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«!! ÁíºÛÁª¤òÀ¸²òÀâ&¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥ÈSP¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¤³¤ÎÆüÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤¬5¸õÊä¤Ë¤è¤ëÁè¤¤¤òÀ©¤·¤ÆÂè29ÂåÁíºÛ¤ËÁª½Ð¡£1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç¹ñ²ñµÄ°÷É¼64É¼¡¢ÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§É¼119É¼¤Î¹ç·×183É¼¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¤¬²áÈ¾¿ô¤ËÆÏ¤«¤º¡¢¹ñ²ñµÄ°÷É¼80É¼¡¢ÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§É¼84É¼¤Î¹ç·×164É¼¤À¤Ã¤¿¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤È¤Î·èÁªÅêÉ¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÓ¾å»á¤Ï¡ÖÅÞ°÷É¼¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¹â»Ô¤µ¤ó¤¬Èó¾ï¤Ë»Ù»ý¤ò¼è¤ë¤À¤í¤¦¡£°ìÊý¤Ç¹ñ²ñµÄ°÷¤Ï¾®Àô¤µ¤ó¤¬¤«¤Ê¤ê¤ÎÉ¼¤ò¼è¤ë¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»öÁ°¤ÎÍ½ÁÛ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Æ¡¢·èÁªÅêÉ¼¤Ç¤ÎÉ¼¤ÎÆ°¤¤òÊ¬ÀÏ¡£
¡¡¡ÖÅÞ°÷É¼¤Ç¹â»Ô¤µ¤ó¤¬°µÅÝÅª¤ËÉ¼¤ò¼è¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÃæ¤ÇÅÞ°÷¤ÎÉ¼¤ò¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÉ¼¤Ç¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÅÞ°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ»Îµ¤¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÇÛÎ¸¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤½¤³¤«¤éÅÞ°÷É¼¤Ë½¾¤¦·Á¤Ç¹ñ²ñµÄ°÷¤â¹â»Ô¤µ¤ó¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤³¤ì¤Ïº£¸å¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¹â»Ô»á¤Ï·èÁªÅêÉ¼¤Î¹ñ²ñµÄ°÷É¼¤Ç149É¼¤ò³ÍÆÀ¡£1²óÌÜ¤«¤é85É¼¤òÁý¤ä¤·¤¿¡£¾®Àô»á¤Ï145É¼¤Ç¡¢¾åÀÑ¤ß¤Ï65É¼¤À¤Ã¤¿¡£