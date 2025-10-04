Ãæ¾®´ë¶È¤Î¼ÒÄ¹¤Ï¥³¥ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢À®¸ù¤·¤Æ¤â·ë¶ÉÅÝ»º¤·¤Þ¤¹¡£º£¤¹¤°¸«¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¹õ»ú¼ÒÄ¹¤ÎÀäÂÐ¤Ä¤Ö¤ì¤Ê¤¤·Ð±Ä³Ø¡×¤è¤ê¡¢¡ÖÃæ¾®´ë¶È¤Î¼ÒÄ¹¤Ï¥³¥ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢À®¸ù¤·¤Æ¤â·ë¶ÉÅÝ»º¤·¤Þ¤¹¡£º£¤¹¤°¸«¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿ÅÝ»º¤µ¤»¤Ê¤¤¥×¥í¡¦»Ô¥Îß·æÆ»á¤¬¡¢´ë¶È·Ð±Ä¤ÎÍî¤È¤··ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£»Ô¥Îß·»á¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦ÂçÀ®¸ù¤·¤¿ÍÌ¾´ë¶È¤Ç¤µ¤¨¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÅÝ»º¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸·¤·¤¯¸½¼Â¤ò»ØÅ¦¤·¡¢·Ð±Ä¼Ô¤¿¤Á¤Ø·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
Æ°²èËÁÆ¬¤Ç»Ô¥Îß·»á¤Ï¡¢¡ÖÂçÀ®¸ù¤ò°ìÅÙ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÅÝ»º¤¹¤ë´ë¶È¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤è¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯±Õ¾½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÅÝ»º»öÎã¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÇ¯´ÖÇä¾å¹â¤¬1500²¯±ß°Ê¾å¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê²ñ¼Ò¤Ç¤âÄÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¾×·â¤Î»ö¼Â¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö°ì²óÀ®¸ù¤·¤¿¤«¤é°ÂÂÙ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢Á´¤¯¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÅÝ»º¤ò¾·¤¯Åµ·¿Åª¤Ê·Ð±Ä¼Ô¤Î¥ß¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¡Öº£²ñ¼Ò¤¬¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þ¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤ÊÄ´»Ò¤Ë¾è¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£¤³¤ì¤Û¤ÜÎã³°¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿»þ¤ËÌµÂÌ¸¯¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Çä¤ì¤¿Ê¬¤À¤±»ÅÆþ¤ì¤Æ³ÈÂç¤·Â³¤±¤ë¤È¡¢¤ª¶â¤ÎÎ®¤ì¤¬°¤¯¤Ê¤êºÇ½ªÅª¤ËÅÝ»º¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Ãæ¾®´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¤¬¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê¼ºÇÔ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö°ìÈÖÂ¿¤¤ÌµÂÌ¸¯¤¤¤Ï¼Ö´Ø·¸¡×¡Ö¶â³Û¤Ç¸À¤¨¤Ð¼«¼Ò¥Ó¥ë¡×¤Ê¤É¼ÂºÝ¤Î¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤âÈäÏª¡£¤Þ¤¿¡¢Çä¾å¤äÍø±×¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¸½¶â¤¬»Ä¤é¤Ê¤¤»öÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¥ã¥Ã¥·¥å¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ª¶â¤¬²ó¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÅÝ»º¡×¤È¡¢¤½¤ÎÍî¤È¤··ê¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÅÝ»º¤òËÉ¤²¤ë¤Î¤«¡£»Ô¥Îß·»á¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤ËÄÙ¤ì¤Ê¤¤ºâÌ³¾õÂÖ¤òºî¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¡Ö¼«¸Ê»ñËÜ¤òÁý¤ä¤·¡¢¸½ÍÂ¶â¤ÏºÇÄãÈ¾Ç¯Ê¬¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð2Ç¯Ê¬¤Î¸ÇÄêÈñ¤ò»ý¤Ä¤Î¤¬ÍýÁÛ¡×¤È¶¯Ä´¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö·×²è¤ÏËèÇ¯¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¡¢¾ï¤Ë·Ð±Ä¤ÎÊý¸þÀ¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤È¡¢¡È¶¯¤¤·Ð±Ä¡É¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
ÆÃ¤ËÂçÀ®¸ù¤·¤¿·Ð±Ä¼Ô¤Û¤É»ý¤Ä¤Ù¤¥Þ¥¤¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÂçÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Û¤É´íµ¡°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¡×¡Ö¸¬µõ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ò¶¯Ä´¡£¡ÖÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¿È¤ò»ý¤ÁÊø¤¹¤Ê¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤ë»þ¤Û¤É¸¬µõ¤Ç¤¢¤ì¡£¤³¤ì¤¬¤º¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤ë¼ÒÄ¹¤Î¶¦ÄÌÅÀ¡×¤È¸ì¤ê¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç»ëÄ°¼Ô¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
Æ°²è¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï»Ô¥Îß·»á¤¬¡ÖËÜÆü¤Î¹õ»ú³Ê¸À¤Ï¡¢°ìÈ¯Åö¤Æ¤¿¤°¤é¤¤¤ÇÄ´»Ò¤Ë¾è¤ë¤Ê¡£Ä´»Ò¤¤¤¤»þ¤³¤½¸¬µõ¤Ë¤Ê¤ì¡£À®¸ù¤·¤Æ¤ë·Ð±Ä¼Ô¤Ï¤½¤ì¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤âº£²ó¤ÎÏÃ¤ò¥Ö¥Ã¥¯¥Þー¥¯¤·¤Æ¡¢À®¸ù¤·¤¿¤È¤¤Ë¸«ÊÖ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
Ãæ¾®´ë¶È¤ÎºâÌ³¤Î¶¯²½¤ä¶ÈÀÓ¥¢¥Ã¥×¤ò»Ù±ç¤·¡¢²ñ¼Ò¤Ë½áÂô¤Ë»ñ¶â¤¬»Ä¤ë¶¯¤¯ÄÙ¤ì¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¼êË¡¤ò³ÎÎ©¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÃø½ñ¡ÛÆ¬¤¬¤¤¤¤¼ÒÄ¹¤Ï¡È²ñ¼Ò¤Î¤ª¶â¡É¤Î¥³¥³¤·¤«¸«¤Ê¤¤ 90Æü¤Ç¼ê»Ä¤ê¤òÁý¤ä¤¹¡ÖÉð´ï¤È¤·¤Æ¤ÎÊíµ¡×??¤ª»Å»ö¤Î°ÍÍê¤Ï¤³¤Á¤éfree@libertad.fun