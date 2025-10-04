松島聡×白洲迅W主演の新感覚ホームドラマがいよいよ放送開始！「“飯テロ”に注意しながら温かい空気感を楽しんで」（松島）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

松島聡（timelesz）×白洲迅がW主演を務める、テレビ朝日系オシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』（毎週土曜 23時）が、10月4日にスタートする。

■父×2、子×2の“新しい家族のカタチ”のホームドラマ

本作は、突然元カノから娘を預けられた、接骨院を営む千石哲（松島聡）と、妻と離婚し、息子を引き取った漫画編集者の晴海昌弘（白洲迅）というシングルファーザーふたりが共同生活をしながら子育てに奮闘する新感覚のホームドラマ。

共演に蓮佛美沙子、timeleszの猪俣周杜らを迎え、父×2、子×2の“新しい家族のカタチ”をハートフルに描いていく。

■穏やかで優しい松島聡が演じる“ヤンキー系”に注目

オシドラサタデー枠で初めての“親子モノ”として、情報解禁以来話題となっている今作。松島聡が“地上波連ドラ初主演”を務めることでも注目を集めている。

松島が演じる千石は、短気でケンカっ早い、だが情が厚いヤンキー系柔道整復師。ある日、元カノの真希から突然娘がいることを知らされたうえに、仕事でハワイに行く半年間、娘を預かってほしいと依頼され、突然シングルファーザーに!? これまでの生活は一変し、まったく慣れない家事や育児に翻弄される日々が始まる。

所属するtimeleszでも末っ子キャラ、穏やかで優しそうなイメージで知られる松島が、“シングルファーザー役”、しかも“ヤンキー系”という、これまでのパブリックイメージを覆すようなキャラクターをどのように演じるのか。新境地の開拓に注目だ。

■まるで本物の親子のよう

さらに、松島と白洲はそれぞれの子ども役を演じる棚橋乃望、櫻のふたりとも大の仲良し。初対面からすぐに打ち解け、本読みやポスター撮影では楽しそうに4人で遊んでいる姿も。

ドラマ本編の撮影が始まった今では、まるで本当の親子のように撮影現場で過ごしているという。「クランクアップの日を想像すると、もう今から…」と、松島も早くも寂しそうな表情を見せるほどだ。

本物の親子さながらの関係性を築いた4人が、どんな“家族”を描き出すのか。ぜひ今夜からの『パパと親父のウチご飯』を楽しみに待とう。

また、毎話松島演じる千石、白洲演じる晴海が子どもたちのために料理に奮闘する姿、そしてそこで登場するおいしそうなご飯の数々も大きな見どころのひとつ。

お腹が空いてしまいそうなおいしそうなご飯、そして心が満たされる温かいストーリー。秋の夜長にぴったりな新感覚のホームドラマをお見逃しなく。

■W主演の松島聡＆白洲迅からコメントが到着

いよいよ放送を今夜に控え、W主演の松島聡、白洲迅からコメントが到着した。

「原作の世界観を大事にリスペクトしながら、あの世界観を実写で楽しんでいただけることに喜びを感じています」と松島。「リアルパパ、ママたちの背中を少しでも押せるような作品になっていると思いますので、よる11時の“飯テロ”に注意しながら温かい空気感を楽しんでいただけたら！」と力を込めた。

一方の白洲は「現場は本当にみんな楽しく、仲良くやっていて。その幸せな雰囲気が映像にもにじみ出ていると思います。ぜひ、皆さんにもその幸せのおすそ分けができたら」と笑顔。「子育てしている方も、そうでない方も、家族の繋がりを感じていただけたらうれしいので、ぜひ全ての方に見ていただきたいです」と呼びかけた。

■第1話あらすじ

とある朝。晴海昌弘（白洲迅）の部屋では、ルームシェアする千石哲（松島聡）が娘の愛梨（棚橋乃望）、そして晴海の息子・清一郎（櫻）のための朝ご飯作りに悪戦苦闘していた。

せっかく作ったご飯もあまり手を付けないまま、慌ただしくふたりを幼稚園へと送っていく千石と晴海。いくら言ってもしっかりご飯を食べない子どもたちに、ふたりの父親たちは頭を抱えているのだった。

そんなある日、スーパーで買い物をしていた千石は、壇ゆかり（蓮佛美沙子）という女性に声をかけられる。料理教室をやっているというゆかりから、「小さなお子さん向けのお料理もできますよ」と誘いを受けた千石は、さっそく晴海と連れ立って料理教室が開かれているカフェへ。野菜が苦手な子どもでもぺろっと食べられる“おうちカレー”に挑戦する。

カレーを煮込みながらカフェの内装を眺めていると、ふとここが見覚えのある場所だと思い出す千石。実はゆかりのカフェは、千石が元カノである真希（山下リオ）から「愛梨を預かってほしい」と打ち明けられた場所で…。

無事出来上がった“おうちカレー”を抱え、愛梨と清一郎を迎えにいった千石たちは、先生から「愛梨がお友だちの健（加藤大樹）を叩いてしまった」という報告を受ける。事情を聞いても話そうとしない愛梨を、思わず叱ってしまった千石だったが、その夜、清一郎に「愛梨ちゃんは悪くない。ちゃんとお話聞いてあげて」と言われ…。

■番組情報

テレビ朝日 オシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』

10/04（土）スタート

毎週土曜23:00～

出演：松島聡（timelesz） 白洲迅 棚橋乃望 櫻 蓮佛美沙子 猪俣周杜（timelesz）

原作：『パパと親父のウチご飯』豊田悠（新潮社）

脚本：嶋田うれ葉 山西竜矢

音楽：伊藤ゴロー

主題歌：timelesz「レシピ」（Over The Top）

プロデューサー：高橋宜嗣（テレビ朝日） 島本講太（ストームレーベルズ） 大塚安希（MMJ） 村山太郎（MMJ）

監督：佐藤快磨

