第5子出産の辻希美も購入♪自由自在の“抱っこ紐”「いろんな抱き方ができる」

第5子を出産された辻希美さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【大量開封】まだ外出できないので…ネットで爆買い！買い足した育児グッズなど開封しながら紹介します 【購入品紹介】』という動画を投稿。ネットで購入したさまざまな商品を公開していく中で、助産師さんからおすすめされて購入したという、赤ちゃん用の“抱っこ紐”を紹介してくれました！

動画にて辻さんは、「産婦人科の助産師さんが『めちゃくちゃいいですよ』って言ってた」と、こちらのアイテムを披露。

◼︎カラバリも豊富な抱っこ紐

Pikimama / スリング 税込11,000円（公式サイトより）

デザイナーが自分の子供を抱っこするために、何一つ諦めず、理想の抱っこを追求して生まれた、新生児から使える抱っこ紐。

通気性の良いスポーツ生地をファッション用に改良した生地を独自採用しており、程よい伸び感・サラサラした触り心地・通気性の良さで赤ちゃん＆ママ・パパにとって最高の使い心地を実現したんだそう。

華やかな柄物のほか、豊富なカラーバリエーションが揃っているので、お気に入りのものが見つかりそう。

辻さんは薄いピンクカラーをチョイスされていました♪

◼︎助産師さんもおすすめ

画像出典： 辻希美 オフィシャル YouTube チャンネルより

辻さんは、「エルゴとコニーの抱っこ紐が家に準備してあるって感じで。それに加えて、このPikimamaっていう抱っこ紐がいいよって教えてもらったので、買ってみました」とコメント。

そして商品を広げつつ、「これが授乳もできたりとか。その助産師さんがお子さん抱っこして色々見せてくれたんだけど、自由自在にいろんな用途で使える感じがして」「すっごい伸びるの」「めっちゃいいって言ってた」と話すと、説明書も見せつつ、「いろんな抱き方ができるっていう感じなんですよね」と教えてくれました。

■動画もチェック

17歳の長女・14歳の長男・12歳の次男・6歳の三男、そして今年8月に出産した次女という5児の母として、子育てと仕事を両立している辻さんのYouTubeチャンネルでは、夕飯準備の様子や、購入品などがたびたび公開されます。家事の参考になるものばかりですので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

