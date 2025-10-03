女優・永野芽郁がフィリピンで写真集の撮影を行っていたと『女性セブン』が報じ、注目を集めている。今年、不倫疑惑や過去の恋愛についても報道された永野だけに、ネット上には写真集発売をポジティブに受け止めるファンも多いが、《何考えてんだ》と困惑する声も……。

【写真】「ブチギレてたの思い出す」永野芽郁の金髪ショット

金髪にイメチェンした永野芽郁

永野をめぐっては4月、『週刊文春』報道によって既婚者俳優・田中圭との不倫疑惑が浮上。双方ともこれを否定したものの、出演CMが削除されるなど、仕事への影響は避けられなかった。

「また、永野さんに関しては9月にも『文春』記事に名前が載ることに。俳優の坂口健太郎さんと年上女性の熱愛が報じられ、その交際期間中に坂口さんが永野さんとも付き合っていた……という話でした。同誌の取材に対し、永野さん側は“二股”をかけられていたことは知らなかったとしつつ、過去の交際自体は認めています」（スポーツ紙記者、以下同）

こうした報道が続く中、永野のメディア露出は以前と比べて激減。しかし、10月になって写真集発売がスクープされたのだった。

「永野さんが写真集を出すのは初めてではありませんが、今回は金髪にイメージチェンジして撮影に臨んだとのこと。ただ、現状は“お騒がせ”なイメージもついてしまっていますし、ネット上には《芽郁ちゃんが元気ならいい》《この人のこと好きで見たいって人がいるならそこは自由》という意見もあれば、《本当に今じゃない》など、このタイミングでの写真集発売に否定的な書き込みもみられます」

過去にも金髪で「ブチギレ」

一方、金髪という点に着目する者も。永野は、以前にも金髪にしていた時期がある。

「ファッションブランド『プラダ』のアンバサダーを務めている永野さんは、2023年のファッションウィーク（イタリア・ミラノ）参加にあわせて金髪にしていました。当時、その姿を自身のインスタグラムにも投稿していて、絶賛するファンも多かったのですが、中には《似合わない》と感じて指摘をするネットユーザーも……。それに対して、永野さんはライブ配信を行った際に“芽郁は自分では似合ってると思ってるんだからいいでしょ！”“人の見た目をどうこう言わなくていいの。可愛いって言ってくれたらいいじゃない！”などと訴えていました」

今回、写真集でも金髪姿を披露しているという報道に、

《ライブで似合わないって言われてブチギレてたの思い出す》

《金髪不評だったのに》

《似合ってなかった気がするけどまた金髪にするんだね… 本人的には清楚系より派手系を希望してたなら本望なんじゃない》

といった声もやはり出ているが、永野自身が金髪での撮影を望んだのかもしれない。

「ミラノのイベントもそうですし、今回はスキャンダルが続いた直後の写真集とあって、大きな仕事をする時は金髪にすることで気合いが入るのかもしれません。そういえば、不倫疑惑のお相手・田中さんもこの夏、金髪でポーカー大会に出場していたとネット上で話題になりました。疑惑は完全否定した二人なので、おそろいの“金髪被り”も特に気にしていないのでしょう」（前出・スポーツ紙記者）

永野の写真集を楽しみにしているファンは、新たな女優業の告知にも期待していることだろう。そのとき、永野はどのようなスタイルを見せてくれるのだろうか――。