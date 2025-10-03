お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が3日、自身のYouTubeチャンネルを更新。吉本興業の同期お笑いコンビ、マユリカについて注意喚起を行った。

マユリカは阪本（35）と中谷（35）で2011年に結成。3歳から幼なじみで、大阪NSC（吉本総合芸能学院）33期生。M−1グランプリは23、24年の2年連続決勝進出。霜降り明星はNSC大阪33期生と同期扱いのため、マユリカとも同期となる。

粗品は9月のお笑いを振り返る動画でマユリカに言及。「この間見た動画では、営業先で出待ちしているやつが携帯回してんねん。芸人が出てくると、そっから。で、もう同じように携帯をワーって囲んでるギャルとか若い女がこう、キラキラした目で誰かを待ってんねん」と状況を説明した。

「で、1人2人芸人が出てきて。別に見向きもせん。マユリカ中谷出てきたら『キャ〜！』みたいな。『あ！ うわ〜！ 中谷さん！』って。その後、阪本出てきたらもっと『イヤ〜！ イヤ〜！』。どうなっとんねん、マユリカ。ヤバいぞ」と過熱する女性ファン人気に注意喚起を行った。

「これはマユリカが悪いわ」と指摘した上で「マユリカ、お前らキモいねんから。しょうもないことすなと。おもんないねんお前ら。そんな気持ち悪い客ついてって思う。同期やからな」と語った。

そして「マユリカ、あいつらネタもキモくておもろいし、芸人が笑う芸人やったのに、なんかもっと痛い客がつかんようなこと、もっとせなあかんと思うねん。でもヌード写真集出すとかさ。（ラジオ関西制作のポッドキャスト番組）『うなげろりん』方面で。ちょっとしゃばくないか？ マユリカ。心配、同期として」と続けた。

さらに「あれはふるいにかけてる風で、逆にこうBL売りもそうやけど、あおったりしてもうてるし。まぁ本人の人間性がな、ほんまに腐女子に刺さって。女の黄色い声援を稼いでしまうってのは天性のものやから。多少しゃあないのはあるけど」と語った。

その上で「俺は糾弾し続けたからな。そういう痛いファンがM−1露出後につきそうなところを、もう蹴落としてって今があるから。正直、コントロールは可能やから、多少の」と主張。「あれやで、俺についてる信者的なファンとか、太客が痛いとかは別やで。それは俺も全然、甘んじて受け入れるよ。それ俺に痛いファンは痛いファンでついてるよ、もちろん。でもそれはしゃあない。そこはコントロールでけへん領域やと思ってねんけど」と補足した。

「女系の『キャ〜！』はコントロールができるが故に、ちょっとマユリカあぐらかいてないか？って思う。なんかそれはちょっと残念やったな。一緒にずっと泥くさいライブやってて。漫才ワーってやってて。マユリカ、今そんな感じなんやってのは、ちょっと残念」と締めくくった。