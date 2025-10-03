「『なぜ、そう思うの？』は、絶対にNGです」

「なぜなぜ分析」をはじめに「なぜ？」という問いは“論理的に考える”ための「良い質問」だと考えられている。しかし実は「なぜ？」「どうして？」は、致命的な「解釈のズレ」を生み、噛み合わない会話＝「空中戦」を作り出してしまう元凶、「最悪の質問」なのだ。

「事実と解釈の違い。これに気づけていない人は、まだ確実に"曇りガラス"の中にいます」――。話題の新刊『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』では、世界・国内の各地で実践・観察を積み重ねてきた著者による「賢い質問の方法」＝事実質問術を紹介している。本書に掲載された衝撃の新事実の中から、今回は「 ありがちなNG質問 」について紹介する。

「実は考えていない人」が使う言葉の正体

職場や日常の会話で、知らず知らずのうちに「この人、浅いな」「実は考えてないな」と思われてしまう人がいます。その人たちがよく口にしているのが、

「みんな」

という言葉です。

「みんな」は誰も指していない

「みんなそう言ってたよ」

「みんなが不満を持ってる」

一見すると、周囲の意見を代弁しているように聞こえます。しかし実際には「みんな」と言っても、具体的に誰がそう言っているのかはまったくわかりません。

場合によっては、本人が「そうに違いない」と思い込んでいるだけの可能性すらあります。

これでは、相手からすれば「根拠のない主張をぶつけてきている」としか映らないのです。

自分の意見が見えなくなる

「みんな」を口グセにする人の最大の問題は、自分の意見が隠れてしまうことです。

「みんなそう言ってた」と言えば、一見安全そうに聞こえます。

しかし、実際には「あなた自身はどう考えているのか」がまったく伝わらず、信頼も得られません。

結果として、「この人は自分の頭で考えていない」「ただの思い込みを押しつけている」と見下されてしまうのです。

賢い人は事実を押さえる

一方で、頭のいい人は「みんな」などの一般化を避け、事実ベースで話します。

「AさんとBさんがそう言っていた」

「直近の会議で、この点が不満だと出ていた」

このように具体的に示すことで、会話の土台が揃い、相手も納得しやすくなります。

「一般化された言葉」を使いすぎない

周りから「実はバカだ」と見下されてしまう人の口グセは、「みんな」という一般化された言葉です。

何かを指しているようで、実は何も指していない。思い込みをぶつけているだけで、自分の意見も見えません。

頭のいい人は、事実を押さえて具体的に語ります。それだけで会話の信頼性も、相手からの評価も大きく変わるのです。

（本記事は『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』に関する書き下ろしです）