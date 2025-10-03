【ZARAのボルドー】が40・50代におすすめ！ コーデ格上げ♡「上品シューズ」

コーデをおしゃれに格上げするなら、意識したいポイントのひとつがシューズ。今回は、大人の色気を引き出してくれそうな上品シューズを【ZARA（ザラ）】から紹介します。赤の華やかさとブラウンの落ち着きを両立させたようなディープなボルドーのヒールシューズは、40・50代の装いをぐんとエレガントに見せてくれるはず。この秋注目のレディなムード、まずは足元から取り入れてみては？

華やかさを足すルージュのようなオープントゥ

【ZARA】「オープントゥサンダル」\6,590（税込）

ルージュのように色鮮やかなボルドーが、足元からコーデに華やかさを足してくれそうなヒールサンダル。アッパーが広めに設定されたオープントゥのデザインは、サンダルとパンプスの中間的な感覚でスタイリングしやすく、秋コーデに抜け感をプラスする役目としてもGOOD。目を引く色味のシューズは、差し色感覚でパンツからチラ見せすればグッとハードルが低くなるかも。

足元を飾る華奢なストラップと配色ステッチ

【ZARA】「ステッチ入りハイヒールサンダル」\6,590（税込）

ディープなボルドーに配色のステッチが映える大人可愛いデザインのヒールサンダル。リボンを重ねたような華奢なストラップが足元を飾り、大人コーデに上品な甘さをプラスしてくれそうです。6cmのヒールを活かしてボリューミーなロングパンツと合わせるのはもちろん、秋が深まったらソックスと組み合わせてスカートとコーディネートを楽しむのも素敵！

大胆なリボンをレディに魅せるポインテッドトゥ

【ZARA】「リボン付きスリングバック チャンキーヒール シューズ」\6,590（税込）

バレッタのような大きめのリボンがコーデのアクセントになるスリングバックシューズ。シャープなポインテッドトゥと深いボルドーの色合いのおかげで可愛くなりすぎず、ミドル世代のエレガントな魅力を引き出してくれるかも。6.5cmと高さはあるものの、太めのチャンキーヒールのため、見た目以上の安定感にも期待できそうです。

色気が香るダークな色合いでコーデの引き締め役に

【ZARA】「バックルストラップ ハイヒールシューズ」\3,950（税込・セール価格）

細めのベルトを巻き付けたようなアッパーのデザインと鋭いポインテッドトゥがハンサムな印象を醸し出す一足。ダークななかに色気が香る絶妙なボルドーの色味によって、コーデの引き締め役としても活躍が見込めます。肌面積が広めに見えるデザインと色とのコントラストで、チラ見えする素足の美しさを強調してくれるはず。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ