DOMOTOの堂本光一の“ゴールイン”の可能性が一部メディアで取り沙汰されている。そのきっかけとなったのが熱愛相手の新たな動きだった。

「堂本さんは女優の佐藤めぐみさんとの熱愛が2023年に一部メディアに報じられています。交際はその前から始まっており、10年近くにおよぶとされています。破局報道がないため、現在に至るまで関係は継続中と見られています。その佐藤さんが、9月30日いっぱいで長らく所属したスターダストプロモーションを退所したと本人のInstagramアカウントで報告しました。この動きはお2人の“ゴールイン”へ向けた布石なのではないかと複数のメディアが報じています。堂本さんといえば、旧ジャニーズらしさ全開の王子様キャラ。結婚のイメージとは遠い存在だったため、ファンの間で衝撃が広がっています」（スポーツ紙記者）

性別を問わず、アイドルの結婚はタブーとされてきた芸能界。いわば独身であるべきという“呪縛”があるわけだが、しかし光一についてX上では、

《堂本光一なんてさ結婚したって普通だろうにいくつだと思ってるの？》

《46のおっさんをまだ監視するのか》

《これがホントの事だとして、中居の様な事件を起こされるより何万倍も健康的でマトモでいい事だよね。ファンなら『あんなんなっちゃったりしなかった』と喜ぶべき》

このように結婚は許されるべきだといった声が出ている。

「DOMOTOで光一さんとタッグを組む堂本剛さんは、2024年にももいろクローバーZの百田夏菜子さんと“電撃婚”を発表しています。Xの意見でもあるように、光一さんは46歳であり、もはや結婚についてとやかく言われる時期ではないでしょう。たしかにファンにとってアイドルは疑似恋愛の対象ですから、交際や結婚報道にショックを受ける気持ちは理解できます。ただ、とくに旧ジャニーズ事務所のタレントの場合、その人気のせいでなかなかプライベートが充実せず、結婚が遅れがちになるという現実があります。独身を求めるファンの“圧”が、他の事務所のアイドルと比べて強すぎる傾向にあるのは間違いないでしょう」（芸能プロ関係者）

さらに、結婚した場合は相手の女性に感情の矛先が向くケースもある。

「嵐の二宮和也さんと結婚した元フリーアナウンサーの女性は、交際中から二宮さんのファンから誹謗中傷を受けていましたし、WEST.の桐山照史さんと結婚した元バレーボール選手の狩野舞子さんも同様の被害を受けています。お2人ともSNS上で結婚前から交際を匂わせるような投稿を繰り返していたとされ、ファンとしては感情を逆撫でされるような気持ちを持ってしまったのでしょう」（前出・芸能プロ関係者）

ファンにとって“推し”は永遠のアイドルかもしれないが、やはり生身の人間。ライフステージの変化を祝福できるといいのだが……。