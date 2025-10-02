“繁華街で食べられない”山岡家が絶好調。「町田商店」「丸源ラーメン」をも圧倒する集客力のワケ
郊外に強みを持つラーメン山岡家が絶好調です。
2025年2月から半年間の既存店の客数は前年の2割増。既存店とは、オープンから一定の期間を経た店舗を指し、新店効果が働かないために本質的な集客力を見ることができます。
山岡家は40カ月連続で既存店売上が上回る好調ぶりを見せていましたが、今年2月から始めたリピーター向けの施策が奏功して集客力が一層高まりました。
◆「町田商店」や「丸源ラーメン」を大きくしのぐ勢い
運営会社・丸千代山岡家の2025年上期の売上は前年同期間比26.8％増の198億円。2024年1月期の売上が前期の1.4倍、翌期が1.3倍に膨らんでいました。今期も1.1倍を計画中。上期の通期計画に対する進捗率は50％を超えており、堅調に歩みを進めています。
山岡家はコロナ禍でも増収だったという稀有な会社で、11期連続の増収。今期が計画通りに着地をすると、4期連続の2桁増収です。
近年の好調ぶりは群を抜いており、上期の既存店客数は前年の119.0％。競合の「町田商店」を運営するギフトホールディングスの同期間における（改装店を除く）既存店の客数は99.0％でした。客足好調で知られている「丸源ラーメン」の物語コーポレーション、ラーメン部門の既存店客数でさえも104.8％。山岡家の強さが目立ちます。
◆アプリ会員が“毎月5万人”増加
山岡家は新規客が多い繁華街への出店をほとんど行っていません。東京エリアでは青梅市と瑞穂町に店舗を構えるのみ。新宿区や千代田区などのラーメン激戦区からは距離をとっています。また、濃厚な豚骨スープのこってりとした味わいはクセが強く、コアなファンに愛される主要因にもなっています。つまり、山岡家は戦略的に郊外のリピーター客をメインとした商売を展開しているのです。
アプリの利用者が多いのも特徴で、2025年7月に会員数は140万を突破しました。この数字は驚異的で、店舗数が4倍近い餃子の王将の会員カード「ぎょうざ倶楽部」でさえも会員数は120万ほど。山岡家は毎月5万人もの会員を積み増しています。
このファン向けのアプリを使ったクーポン施策が当たりました。
◆毎週配信のクーポンがお得感を演出
山岡家のアプリではランクに応じた毎月クーポンを配信していましたが、2025年2月から毎週配信に切り替えました。2025年1月のクーポンの利用率は2割ほどでしたが、毎週配信に切り替えた直近8月の利用率はおよそ5割に達しています。既存店の客数が2割もアップしたことを考えると、クーポン利用を目的とした来店が加速したと見て間違いないでしょう。
インフレというタイミングで、価格によるお得感を打ち出した山岡家の戦略は巧みでした。消費者は値上げ疲れをしていたからです。
市場調査を手がけるアスマークは「ラーメンに対する価格受容性調査」を行っています。それによると、味重視のチェーン店の理想価格は724円。上限価格で794円でした。
山岡家人気の限定メニューである「プレミアム醤油とんこつ」は、2018年の価格が860円でしたが、2024年は950円まで上がっています。2023年に880円だった「焦がし醤油ラーメン」も今年は940円で提供しました。
醤油や味噌、塩ラーメンは690円で出しているものの、チャーシュー麺になれば1000円近くまで上がります。
◆20代男性の消費者心理を巧みに利用
アスマークは値上がりが来店頻度に影響する度合いも調べており、20代の男性で「値上がりしたら、食べる頻度は少し減ると思う」と感じている比率は58.7％で、男性の全世代の中で最も高くなりました。
山岡家のアプリの利用者は20代男性が32万9000で全体の2割以上を占めており、最も多くなっています。
