Image: Kyle Barr - Gizmodo US

実際に手にするまでは定かでないものの…。

Qualcomm（クアルコム）製の最強チップを採用したゲーミングスマホのなかには、驚くべき性能を発揮するモデルもあります。今、iPhone 17 ProのA19 Proチップは、Androidスマホが太刀打ちできないハイパフォーマンスといわれていますが、再び王者が替わりそうですよ！

Snapdragon 8 Elite Gen 5の無双っぷり

Qualcommがハワイのマウイ島で開催した「Snapdragon Summit」では、いろんな新発表が飛び出しました。米GizmodoのKyle Barr記者は、最新チップとなる「Snapdragon 8 Elite Gen 5」を体感し、度肝を抜かれた模様。

Image: Kyle Barr - Gizmodo US

こちらは会場で特別にテストできたSnapdragon 8 Elite Gen 5を搭載する試作モデルです。6.8インチサイズのAMOLEDディスプレイと、4,300mAhのバッテリーに、なんと24GBものRAMを積んだモンスタースペック。

これで各種ベンチマークテストしてみたわけですが、驚きのスコアを記録。

CPU性能を測定するGeekbench 6のベンチマークテストでは、シングルコアスレッドで3,830、マルチコアで12,224というベンチマークスコアを出しました。

これをiPhone 17 ProのA19 Proチップと比較すると、シングルコアではほぼ同レベルだったものの、マルチコアでは2,438ポイントも上回っていたとのことですね。

さらにSteel Nomad Lightのベンチマークテストだと、Snapdragon 8 Elite Gen 5は3,180のスコアになるとQualcommは公表しています。これは平均すると23fpsの処理性能に相当するみたい。一方のA19 Proは、2,331止まりのスコアだったとされています。

本当にiPhone 17 Pro超えのスマホが出る？

確かに試作モデルのテストにおいては、ベンチマークでiPhone 17 Proを上回る性能で驚かせてくれました。

ただ、これはあくまでもQualcommの用意した試作品であり、完成度はいまひとつ。しばらく使っているうちに、本体が異常に熱を帯び、3回計測した平均のベンチマークスコアを出すことはできませんでした。あと24GB RAMというのも、現実的ではありませんよね。

Image: Xiaomi

すでにXiaomi（シャオミ）からは、Snapdragon 8 Elite Gen 5チップを採用したXiaomi 17 Proが発売される流れに。Samsung（サムスン）も、来年早々にGalaxy S26シリーズでSnapdragon 8 Elite Gen 5チップを載せてくるでしょう。それらの製品で対決させてみて、なおかつA19 Proチップを上回るようならば、なかなかのものです。

ちなみに、Google（グーグル）のTensorチップは、たいていのベンチマークテストで、iPhoneやGalaxyスマホより低いスコアしか出ません。でも、実際の「Pixel 10 Pro」の使用感は、とても快適で差を感じさせないという評価も。

要は日々の利用時に、真の威力を発揮できる製品へと仕上がっているかが最も大切なんでしょうね〜。