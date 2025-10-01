《長い時間を一緒に歩んできましたが、夫婦としてはそれぞれの道を進むことにしました。これからは形は変わるけれど、親としては変わらず支え合っていきます》

9月30日、Instagramにこう綴ったのはロックバンド・ONE OK ROCKのベーシスト、Ryota（36）だ。’17年2月、カナダ人歌手アヴリル・ラヴィーン（41）の妹であるミシェルさんとの結婚を発表し、同年10月に長女が誕生したRyota。しかし離婚を発表し、《一緒に過ごした日々、そして一緒に築いた家族に心から感謝しています。温かく見守っていただけたら嬉しいです》と呼びかけた。

「結婚発表時、Ryotaさんは《ミシェルと結婚してとても幸せです！（※編集部訳）》とInstagramに英語で投稿し、ツーショットを公開。Ryotaさんからミシェルさんについて具体的な説明はなかったものの、ミシェルという名前がアヴリルさんの妹と同じで、顔もそっくりだったため、ファンの間では『もしかしてアヴリルの妹のミシェルでは？』と話題になりました。

その後、アヴリルさんがInstagramで《妹のミシェルとRyota、結婚おめでとう。2人の幸せを願っている！（※編集部訳）》と綴ったため、ファンの中で『アヴリルの妹』説が確信に変わり、2人の国際結婚を喜ぶ声が相次ぎました。

もともとワンオクとアヴリルさんは’13年に対談したり、’17年にリリースされたワンオクのアルバム『Ambitions』でコラボしたりしていたので、アヴリルさんを通してRyotaさんとミシェルさんの距離が縮まり、結ばれたものだと思われます」（音楽関係者）

プライベートにバンドにと順風満帆に思われたRyota。離婚はファンにとって青天の霹靂かと思いきや――。じつは、“予兆”を感じていたファンもいるようだ。

「写真家の一面も持つRyotaさんは、’17年2月に結婚を発表してからはInstagramにミシェルさんとのツーショットを、娘さんが生まれてからは家族3人での写真を投稿する機会が増えました。

特に新年の挨拶やお子さんの誕生日には家族の仲睦まじいショットを公開し、それ以外にも’19年7月に娘さんとレストランでご飯を食べる姿を、’20年4月には娘さんとベランダで遊ぶ様子を披露。’22年7月には家族で遊園地に遊びに行った写真を投稿し、《娘とゴーカートに乗れる日がくるとは….》と感慨深げに綴っていました。

ところが次第に家族にまつわる写真は減っていき、最後に投稿されたのは昨年1月の新年の挨拶。公園のような場所でミシェルさんの横顔や娘さんの笑顔を映したもので、それ以降はバンドメンバーを被写体にしたものや演奏中の自身の写真がメインとなっていきました。

Ryotaさんは‘22年5月に《久々の家族時間。約2カ月半ぶりぐらいかな?!少ししか居れなかったけど完全に充電された。ツアーももうすぐ折り返しで、さらにここから気合い入れて突っ走るぞ〜》といい、’23年8月には《長いツアーが終わり久々の家族時間。フェス、アジアツアーに向けて充電中》と綴っていました。もしかしたら多忙な音楽活動の中で家族との時間が減り、離婚に至ったのかもしれません」（ONE OK ROCKのファン）

ほかにも家族の写真が減っていたことに気づいていたファンは多く、ネット上にはこんな声が上がっている。

《写真好きのRyotaが、ここ最近は家族写真一枚も載せてないなぁとなんとなく違和感を感じていました》

《奥さんも娘さんもインスタに一切出てこなくなったから気にはなってた》

《そうだろうと思った。家族の写真が全く出なくなったから、離婚したんだな〜って》

《最近家族の様子が見えないなとは思ってたんです。そっかー、、という感じ》