【2025秋コスメ】今話題の新作コスメはこれ! ベスコス受賞の予感!

ようやく涼しさを感じる季節になり、秋の訪れが近づいてきました。コスメ業界では早くもクリスマスコフレの情報が出始めていますが、その前にぜひチェックしていただきたいのが「秋コスメ」です。いろんなブランドから秋らしいラインナップで発売されていますが、特に発売前から話題だった2つのアイテムを今回ご紹介したいと思います。

どちらも大人気のブランドから新色アイシャドウ、新作リップが発売されました。Diorのリップに関しては既に完売しているカラーもあり入荷が待ち遠しいですね! 普段使いしやすいベージュカラーから主役になるレッドカラーまで全10色（うち限定2色）の展開です。

限定色アイプチ®「ドリーミーグレージュ」で目もとにおとぎ話のきらめき♡

こんな色待ってた!

SUQQU シグニチャーカラーアイズ 15凛覗

価格:7,700円(税込)

9月19日に発売されたシグニチャーカラーアイズの新色、ベーシックなカラーなのに無難じゃない仕上がりにSNSでもとても話題になっています。

右上のマットピンクベージュは、まぶたをじゅわっと染めるように美しく発色します。左上のホワイトベースには多色ラメが輝き、ベーシックながらもいつもと違う雰囲気を演出できるパレットです。

完売続出! Dior新作リップ

Dior ルージュディオールオンステージ 168コッパーアトラクションシャイン

価格:5,940円(税込)

こちらも9月19日に発売された新作リップで、まずこのスタイリッシュなパッケージが個人的にとても好みでついつい発売日に買いに行きました!

スウォッチではオレンジとブラウンを感じますが、唇にのせるとピンクにブラウンが溶け込んだような、おしゃれでニュアンスのあるカラーに仕上がります。

コンパクトなしずく型がとても塗りやすく、また長時間付けていても乾燥をほとんど感じないのが嬉しいところでした! 少し残念だったのはあまり色持ちは良くないところですね。

どちらもベスコス受賞の予感!

SUQQUの新色は本当に毎日使いやすいベーシックなカラーにアクセントがあり、結局はこういうアイテムが1番使いやすいと改めて感じました。

Diorの新作リップはさすがの発色の良さと圧倒的な塗り心地の良さがあり、これから更に人気が出そうだなと思いました。