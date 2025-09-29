欧州移籍の25歳日本人、度重なる足の痙攣に現地著名医師も困惑「原因がまだ解明されていない」
ベルギー１部ロイヤル・アントワープDF綱島悠斗のコンディションをベルギーメディアが不安視している。
今年７月に開催されたE-１選手権で日本代表デビューを果たした綱島は、今夏に東京ヴェルディからアントワープに完全移籍。ここまで６試合に先発出場しているものの、そのうちの多くのゲームで、足の痙攣により途中交代を余儀なくされている。
27日に行なわれたズルテ・ワレヘム戦では、移籍後初のフル出場を果たした25歳の日本人DFだが、ベルギーメディア『VP』は、「足の痙攣に悩まされている。ヘント戦のみイエローカードを受けたことが交代理由となったが、それ以外の試合で、交代したのはフィジカル面の問題だった」と伝える。
また同メディアによると、ベルギー国内で最も著名なスポーツドクターの１人であるクリス・グーセンス氏も、血液検査の結果が正常で、トレーニングも完璧にこなしている綱島の症状に困惑しているようで、次のように述べている。
「私も原因が本当に気になる。自転車競技の選手が250キロ走った後にその症状が出ることは理解できるが、サッカー選手の場合、運動量ははるかに少ない。日本から欧州に移籍したことも影響しているかもしれない。彼のような若い選手が能力以上のパフォーマンスをした場合、調整期間が必要であり、精神面が非常に重要になる。原因がまだ解明されていない。いずれにせよ、彼を助けるために取り組みたい事例だ」
今後、この状態が改善されることを願いたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
